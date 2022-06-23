Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti - Son Dakika
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Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

23.06.2022 16:04
Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen BRICS İş Forumu Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşti.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) tarafından düzenlenen BRICS İş Forumu Çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleşti. Forumun açılış törenine Çin Başbakan Yardımcı Hu Chunhua başkanlık ederken, Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın liderleri video konferans yoluyla birer konuşma yaptılar.

Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS İş Forumu'nun açılış törenine katılanlara sanal olarak hitap ediyor, 22 Haziran 2022. (Fotoğraf: Yin Gang/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, India, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brıcs Liderleri Beijing'deki Brıcs İş Forumu'na Hitap Etti - Son Dakika
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