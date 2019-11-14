Son Dakika Haberleri: BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?
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BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?

6 saat önce

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin liderleri Brezilya'nın ev sahipliğinde BRICS Zirvesi'nde 11. kez buluştu.

BRICS neyi hedefliyor, hala bir anlam ifade ediyor mu?, System.String[]

Dünyanın en önemli beş yükselen ekonomisi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin liderleri Brezilya'nın ev sahipliğinde BRICS Zirvesi'nde 11. kez buluştu.


Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sini, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 23'ünü oluşturan bu ülkeler hem ekonomik hem de politik anlamda oldukça yüklü bir gündemi iki gün boyunca masaya yatırıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Brezilya, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 
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