Brıcs Ülkeleri Eğitimde İşbirliğini Daha Fazla Güçlendirme Sözü Verdi - Son Dakika
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Brıcs Ülkeleri Eğitimde İşbirliğini Daha Fazla Güçlendirme Sözü Verdi

27.05.2022 16:29
Brıcs Ülkeleri Eğitimde İşbirliğini Daha Fazla Güçlendirme Sözü Verdi

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- BRICS ülkelerinin eğitim bakanları, gelecekte eğitim sektöründeki işbirliklerinin öncelikleri ve yönü hakkında bir deklarasyon imzaladı.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- BRICS ülkelerinin eğitim bakanları, gelecekte eğitim sektöründeki işbirliklerinin öncelikleri ve yönü hakkında bir deklarasyon imzaladı. Video bağlantısıyla gerçekleştirilen 9. BRICS Eğitim Bakanları Toplantısı'nda konuşan Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng, BRICS ülkeleri arasında daha yakın, daha pragmatik ve daha kaliteli bir eğitim işbirliği kurularak küresel eğitim reformu ve gelişimine katkıda bulunulması çağrısı yaptı. Huai ayrıca eğitim sektörünün dijital dönüşümü, mesleki eğitimde işbirliği ve BRICS eğitim işbirliğinin sürdürülebilir gelişiminin geleceği hakkında Çin hükümetinin aldığı politika önlemleri ve elde ettiği başarılar hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda yapılan müzakerelerin ardından eğitim bakanları BRICS'in açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ruhunu devam ettirme, eğitim işbirliğini daha da genişletme, eğitim alışverişini zenginleştirme ve beş ülke arasında eğitimin ortak gelişimine katkıda bulunma kararı aldılar.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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