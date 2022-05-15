Brıcs Ülkeleri İklim Değişikliği ile Mücadele Taahhüdünü Yineledi - Son Dakika

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- BRICS ülkeleri Cuma günkü toplantıda, iklim değişikliği ile mücadele için ortak taahhüdünü yineledi ve düşük karbona geçişi hızlandırmak için yaklaşımları araştırdı. Çin'in ev sahipliğinde video konferans yoluyla düzenlenen BRICS İklim Değişikliği Üst Düzey Toplantısı'na Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'nın iklim değişikliğinden sorumlu bakanlık yetkilileri katıldı. BRICS ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede önde gelen bir güç olduğunu kaydeden Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, Çin'in, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ve Paris Anlaşması'nın tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek için diğer BRICS ülkeleriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Çin'in iklim değişikliği özel elçisi Xie Zhenhua ise Çin'in, dönem başkanlığı yakında Mısır'a geçecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27'inci oturumuna, etkinliğin uygulamaya öncelik vereceğini ve gelişmekte olan ülkelere uyum ve mali yardımın güçlendirilmesini vurgulayacağını umarak tam destek sağlayacağını söyledi. Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Zhao Yingmin iklim değişikliği işbirliğinin BRICS ülkelerini yaklaştırdığını ve yüksek kaliteli ortaklık kurulmasına yardımcı olduğunu söyledi. Zhao, tüm tarafları iletişimi ve politikalarını paylaşmayı sürdürmesinin yanı sıra, yeni enerji ve düşük karbonlu teknoloji gibi alanlarda ortak projeler başlatması çağrısında bulundu.