Bridgerton, Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu

Dijital dizi ve film platformu Netflix, 25 Aralık'ta gösterime giren ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Bridgerton dizisinin, 28 gün içinde 82 milyon hanede izlendiğini açıkladı.

Şirket, kendi beklentilerini de aşan bu sonuçla, Bridgerton'un "şimdiye kadar en çok izlenen dizisi" olduğunu duyurdu.

ABD'li yazar Julia Quinn'in romanından uyarlanan dizi, aralarında ABD, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Brezilya'nın da bulunduğu 83 ülkede en çok izlenen Netflix yapımı oldu.

Bridgerton, Türkiye'de de bu ay en çok izlenen Netflix dizisi.

Netflix, Bridgerton'ın Japonya hariç gösterildiği her ülkede ilk 10'a girdiğini söylüyor.

Şirketin ölçümleri herhangi bir yapımın en az iki dakika süreyle izlenmesini temel alıyor.

Dizinin başrol oyuncusu Phoebe Dynevor, Instagram mesajında hayranlarına teşekkür etti, "Bu dizinin arkasındaki ekiple gurur duyuyorum" dedi.

Milenyum ve Z kuşakları için tasarlandı

1800'lerin Londrası'nda geçen ve sekiz kardeşin yüksek sosyetedeki aşk ve mutluluk arayışını konu alan dizi, milenyum ve Z Kuşağı için tasarlandı.

Dizinin ardından Julia Quinn'in kitabı da ilk kez New York Times'ın en çok satanlar listesine girdi.

Netflix'te en çok izlenen dizi rekoru daha önce The Witcher dizisine aitti. Netflix diziyi ilk 28 gün içinde 76 milyon kişinin izlediğini açıklamıştı.

Netflix'in orijinal yapımlardan sorumlu başkan yardımcısı Jinny Howe, "Geleneğe meydan okuyan Bridgerton, tarihi dizilerin belli bir izleyici kesimiyle sınırlı olmadığını gösterdi" dedi.

Netflix geçen hafta dizinin ikinci sezonunun çekimlerine ilkbaharda başlanacağını duyurmuştu.