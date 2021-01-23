Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak

Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4,5 sezonluk sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.