Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak
23.01.2021 21:23
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı.
Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4,5 sezonluk sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.
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