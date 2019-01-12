Son Dakika Haberleri: Brightburn Filmi

Brightburn Filmi

54 dakika önce

BrightBurn filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. BrightBurn filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Çizgi romanlar çağında yaşamak bizleri süper kahramanların var olması fikrine sıcak bakmaya itmekte. Dünyayı korumak, dünyalıları gözetmek ve adaleti sağlamak için kurgusal bir süper kahramanın ete kemiğe bürünerek aramızda yaşaması fikri pek çok kişi tarafından olumlu karşılanabilir. Bunun en önemli sebebi de, süper güçlü olan bu isimsiz kişinin, dünyayı koruma sorumluluğunu alacağına ve bozulmaz ahlak kuralları ile her zaman doğru tarafta yer alacağına dair çizgi roman dünyasının bizi ikna ettiği gerekçelerdir. Ancak ya tam tersi olursa? Ya gerçekten uzaydan düşen minik bir bebek bulunur ve çiftçi bir aile tarafından evlat edinilirse? Fakat kim olduğunu bilmese de farklı olduğunun bilincinde olan bu çocuk büyüdükçe bir kahramandan çok bir düşmana dönüşmeye başlarsa? Süper güçlü olanın karşımızda değil de yanımızda olacağı inancımızı paramparça eden bu senaryoda ne kadar güvende olabiliriz?... Kırsal hayatlarına gökten düşen bir bebeği dahil eden aile, zamanla büyütmekte oldukları çocuğun sandıklarından çok daha fazla kötülük ve güç barındırdığını keşfediyorlar. Ancak nereden geldiklerini bile bilmedikleri bu çocuğu durdurmanın yolu ne olacak?


Yönetmen: David Yarovesky
Senaryo: Brian Gunn, Mark Gunn
Oyuncular: Elizabeth Banks, Meredith Hagner, David Denman, Matt Jones , Jennifer Holland, Gregory Alan Williams, Jackson A. Dunn, Steve Agee, Becky Wahlstrom, Elizabeth Becka, Terence Rosemore, Stephen Blackehart , Christian Finlayson, Shaun McMillan, Emmie Hunter, Annie Humphrey, Mike Dunston, Gwen Parrish, Leah Goodkind
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: BrightBurn
Yapımcı Firma: The H Collective
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 24.05.2019

BrightBurn Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

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