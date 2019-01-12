Brightburn Filmi
54 dakika önce
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Çizgi romanlar çağında yaşamak bizleri süper kahramanların var olması fikrine sıcak bakmaya itmekte. Dünyayı korumak, dünyalıları gözetmek ve adaleti sağlamak için kurgusal bir süper kahramanın ete kemiğe bürünerek aramızda yaşaması fikri pek çok kişi tarafından olumlu karşılanabilir. Bunun en önemli sebebi de, süper güçlü olan bu isimsiz kişinin, dünyayı koruma sorumluluğunu alacağına ve bozulmaz ahlak kuralları ile her zaman doğru tarafta yer alacağına dair çizgi roman dünyasının bizi ikna ettiği gerekçelerdir. Ancak ya tam tersi olursa? Ya gerçekten uzaydan düşen minik bir bebek bulunur ve çiftçi bir aile tarafından evlat edinilirse? Fakat kim olduğunu bilmese de farklı olduğunun bilincinde olan bu çocuk büyüdükçe bir kahramandan çok bir düşmana dönüşmeye başlarsa? Süper güçlü olanın karşımızda değil de yanımızda olacağı inancımızı paramparça eden bu senaryoda ne kadar güvende olabiliriz?... Kırsal hayatlarına gökten düşen bir bebeği dahil eden aile, zamanla büyütmekte oldukları çocuğun sandıklarından çok daha fazla kötülük ve güç barındırdığını keşfediyorlar. Ancak nereden geldiklerini bile bilmedikleri bu çocuğu durdurmanın yolu ne olacak? Yönetmen:
David YaroveskySenaryo:
Brian Gunn, Mark GunnOyuncular: Elizabeth Banks
, Meredith Hagner
, David Denman
, Matt Jones , Jennifer Holland, Gregory Alan Williams
, Jackson A. Dunn, Steve Agee, Becky Wahlstrom, Elizabeth Becka, Terence Rosemore, Stephen Blackehart , Christian Finlayson, Shaun McMillan, Emmie Hunter, Annie
Humphrey, Mike Dunston, Gwen Parrish, Leah GoodkindFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
BrightBurnYapımcı Firma:
The H CollectiveYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
24.05.2019BrightBurn Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
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