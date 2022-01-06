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Brigitte Bardot "kimyasallara alerjim var" diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı - Son Dakika

Brigitte Bardot "kimyasallara alerjim var" diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

06.01.2022 12:38
Brigitte Bardot "kimyasallara alerjim var" diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı

Fransa'da, sinema oyuncusu Brigitte Bardot, kimyasal ürünlere alerjisi olduğu gerekçesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayacağını belirtti.

Fransa'da, sinema oyuncusu Brigitte Bardot, kimyasal ürünlere alerjisi olduğu gerekçesiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayacağını belirtti.

Fransız magazin dergisi Gala'ya röportaj veren Bardot, Kovid-19 aşısına ilişkin soruya, "Tüm kimyasal ürünlere alerjim var." diyerek aşı olmayacağını açıkladı.

Afrika'ya giderken bazı ülkelerde zorunlu olan Sari Humma aşısı bile yaptırmadığını söyleyen 87 yaşındaki Fransız aktris, doktorunun seyahat sırasında kendisine sahte bir aşı belgesi hazırladığını itiraf etti.

Ölüm kaçınılmaz

Bardot, kendisini olduğu yaşta hissetmediğini, sağlıklı olduğunu ve saçına ak düşmediğini belirtti.

"Ölüm bir gün uğrayacak, yaşlılık gibi bundan kaçışımız yok." ifadesini kullanan Bardot, yerinde oturmak istemediğini, hareket etmeyi sevdiğini dile getirdi.

Fransa'da 16 yaşından itibaren aşı zorunluluğu getiren yasa tasarısı görüşmeleri, Ulusal Mecliste aşı karşıtı milletvekillerinin müdahalesiyle iki kez askıya alınsa da meclisteki ilk okumada kabul edildi.

Senatoda da oylandıktan sonra bir daha meclisin onayına sunulacak tasarı yasalaşırsa ülkede belirli mekanlara girişte, seyahatte ve birçok durumda "aşı ruhsatı" gösterme zorunluluğu getirilecek.

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Brigitte Bardot, Kimyasal, Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brigitte Bardot 'kimyasallara alerjim var' diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brigitte Bardot "kimyasallara alerjim var" diyerek Kovid-19 aşısı olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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