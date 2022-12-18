BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika
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BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI

18.12.2022 15:23

GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

GAZİANTEP'te çalıştığı briketçide kum yığınının altında kalan İbrahim Halil Göv (18), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Burak Mahallesi Briketçiler Sitesi'nde meydana geldi. Briketçide çalışan İbrahim Halil Göv, kum yığının altında kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İtfaiye ekipleri, 30 dakika süren müdahale sonrası Göv'ü kurtardı. Göv, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BRİKETÇİDE KUM YIĞINI ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILDI - Son Dakika

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