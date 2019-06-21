Brisa'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel film
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Lastik üreticisi Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında yayınladığı film ile kadın mühendislere güçlerini ve neler başarabileceklerini göstererek geleceğin mühendislerine cesaret aşılamayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Lastik üreticisi Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında yayınladığı film ile kadın mühendislere güçlerini ve neler başarabileceklerini göstererek geleceğin mühendislerine cesaret aşılamayı hedefliyor.
Lastik sektöründe ve endüstride fırsat eşitliği için çalışmalar yürüten Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel hazırladığı filmde Brisalı kadın mühendisleri ve Aksaray Harmandalı
Köyü Atatürk Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.
Brisalı kadın mühendisler, şirketin Aksaray'daki akıllı fabrikasında öğrencilerle buluşarak lastiğin yolculuğunu ve mesleklerine dair deneyimlerini paylaştılar.
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