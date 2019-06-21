Son Dakika Haberleri: Brisa'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel film
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Brisa'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel film

26 dakika önce

Lastik üreticisi Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında yayınladığı film ile kadın mühendislere güçlerini ve neler başarabileceklerini göstererek geleceğin mühendislerine cesaret aşılamayı hedefliyor.

Brisa'dan Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel film, System.String[]
Lastik üreticisi Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında yayınladığı film ile kadın mühendislere güçlerini ve neler başarabileceklerini göstererek geleceğin mühendislerine cesaret aşılamayı hedefliyor.
Lastik sektöründe ve endüstride fırsat eşitliği için çalışmalar yürüten Brisa, Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel hazırladığı filmde Brisalı kadın mühendisleri ve Aksaray Harmandalı Köyü Atatürk Ortaokulu öğrencilerini bir araya getirdi.
Brisalı kadın mühendisler, şirketin Aksaray'daki akıllı fabrikasında öğrencilerle buluşarak lastiğin yolculuğunu ve mesleklerine dair deneyimlerini paylaştılar.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
Aksaray, BRİSA, Ekonomi
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