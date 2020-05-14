Brisa, Kovid-19'a karşı güçlü tedbirlerle üretimine devam ediyor - Son Dakika
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Brisa, Kovid-19'a karşı güçlü tedbirlerle üretimine devam ediyor

13 dakika önce

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu Brisa, Kovid-19 sürecinde 3 haftalık bir aranın ardından bütüncül önlem ve korunma uygulamaları ile üretimini sürdürüyor.

Brisa, Kovid-19'a karşı güçlü tedbirlerle üretimine devam ediyor, System.String[]

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu Brisa, Kovid-19 sürecinde 3 haftalık bir aranın ardından bütüncül önlem ve korunma uygulamaları ile üretimini sürdürüyor.

Brisa açıklamasına göre, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, toplumun ve çalışanlarının sağlığı için 3 hafta ara verdiği üretim faaliyetlerine iş sağlığı ve güvenliği önceliği ile stratejik bir planlama ve kapsamlı önlem uygulamaları ile devam ediyor.

Brisa, İzmit ve Aksaray'daki fabrikalarında ve ofislerinde dönüşümlü çalışma modeli uyguluyor. Tüm operasyonların yeni ve güçlü politikalarla Kovid-19'a karşı korunma altına alındığı bu lokasyonlarda, düzenli dezenfeksiyon, fiziki mesafenin sağlanması ve maske kullanımı temel öncelikler olarak ele alınıyor. Sağlık ve güvenlik uygulamaları Brisa çalışanlarının yanı sıra tüm iş ortakları ve tedarikçilerinin çalışanlarını da kapsıyor.

Tedbirler, fabrika ve ofislere girişten önce başlıyor

Brisa, aldığı önlemleri özenle uygulayarak üretim tesisleri ve ofislerine giriş-çıkışları yürütüyor. Personel girişlerinde termal kameralarla, ziyaretçi girişlerinde ise manuel ateş ölçerler kullanılıyor. Giriş kapılarında fiziki mesafe kuralına uygun bir şekilde düzen ve görevliler için siperlikler yer alıyor.

Girişlerde, Kovid-19 riski taşıyan yüksek ateşli kişilerin muayenesi için oluşturulan triyaj odaları kullanılıyor. Servis araçları da Kovid-19'a uygun bir planlama ile yüzde 50 kapasite ve ek seferler ile yönetiliyor, periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Üretim ve ortak kullanım alanlarında önlemler özenle uygulanıyor

Ofisler ve üretim alanları başta olmak üzere, tüm şirkette giriş-çıkışlar, yemekhane, dinlenme alanları ile soyunma odaları gibi ortak kullanım alanlarındaki yeni düzenleme ve uyarı materyalleriyle 2 metre mesafe kuralı uygulanıyor.

Tüm alanlarda dezenfeksiyon ve hijyen işlemleri sık aralıklarla, standart üstü kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Üretim sahalarında çalışanlar için, kişiye özel ekipmanlar ve ekipmanların yanı sıra uçtan uca her şeyin düzenli dezenfeksiyonunun sağlandığı uygulamalar yürütülüyor.

Özellikle farklı vardiyalarda, üretimde kullanılan ortak makineler için kurallar çerçevesinde dezenfeksiyon uygulamaları hayata geçiriliyor. Özellikle yemekhane gibi dezenfeksiyon ekipmanlarıyla donatılan alanlarda, ultraviyole ışınla sterilizasyon çalışmaları da yapılıyor.

Sağlık biriminde ise izolasyon odası ile Kovid-19 riski olanlar ile rutin sağlık problemi olanlar, ayrı alanlarda muayeneye alınıyor.

Önlemler için dijitalleşmeden faydalanılıyor

Çalışan sağlığını üst düzey seviyede koruyabilmek için dijital araçlardan da yararlanılıyor.

Bu kapsamda, çalışanlara temas ettikleri kişileri, zaman ve lokasyonları ile kaydetmeleri ve ihtiyaç duyduklarında arşiv kayıtlarına ulaşabilmeleri için mobil erişimi de olan bir uygulama sunuluyor.

Aksaray Fabrikası'nda ise, çalışanların şirket içindeki dijital temas noktalarından yola çıkarak, riskli durumlarda, aynı yerlerde birlikte olan çalışanların belirlenmesi ve aksiyon alınmasını sağlayan bir yazılım hayata geçiriliyor.

Brisa'da Kovid-19 ile mücadele programı, bu konu özelinde oluşturulan bir komite ve üst yönetimin yakın takibinde yürütülüyor.

Brisa çalışanlarına, alınan tüm önlem ve uygulamaları yerine getirebilmeleri ve ayrıca sağlıklarını koruyabilmeleri için eğitim ve bilgilendirme programları sunuluyor.

Bu dönemin belirsizlik ve kaygılarının yönetilmesine yardımcı olacak şekilde tasarlanan online çalışan destek programı "Destek İstersen" kapsamında, uzman klinik psikologlardan danışmanlık ve rehberlik veriliyor.

"Bu süreci birliktelikle aşacağımıza inanıyoruz"

Brisa Teknoloji Üst Yönetici (CTO) Yardımcısı Haluk Kürkçü, toplumsal sağlık ve refah için operasyonların sürekliliğini sağlarken, bütüncül bir yaklaşımla korunma ve tedbir uygulamaları aldıklarını ifade ederek, "Her gün sağlıkla ve güvenle evlerinden çıkıp işlerine gelen çalışanlarımızın, işlerinden de evlerine ve ailelerine sağlıkla ve güvenle kavuşmaları en büyük önceliğimiz. Benzeri görülmemiş Kovid-19 süreci tüm dünyada sadece toplumsal sağlığı değil, ekonomik hareketliliğin azalması ile refahı da tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olarak Türkiye'de bu sürecin mümkün olan en iyi şartlarda yönetilmesi için bir yandan tüm paydaşların korunması bir yandan da toplumsal refahın sürdürülmesi için çalıştıklarını aktaran Kürkçü, şöyle devam etti:

"Üç hafta ara verdiğimiz üretimlerimize, tüm lokasyonlarımızda, uluslararası standart üstü tedbirlerin alındığı ve tüm çalışanlarımızın bilinçlendirildiği bütüncül bir yönetimle devam ediyoruz. Önlemlerimizde dijitalleşmenin sağladığı imkanlardan da faydalanıyor, süreci kolaylaştırmak ve daha etkin yönetebilmek için dijital uygulamaları çalışanlarımıza sunuyoruz. Böylece Brisa olarak, toplumun refahı için, ihtiyaç duyulan ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda sunmak için birlikte çalışıyoruz. Bu süreci birliktelikle aşacağımıza inanıyoruz."

Sabancı Holding, Bridgestone, Türkiye, BRİSA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:12 Kaynak: AA


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