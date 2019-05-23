Son Dakika Haberleri: Brisa, yatırımı teknolojiye yaptı, ihracatta hedefi aştı

Brisa, yatırımı teknolojiye yaptı, ihracatta hedefi aştı

33 dakika önce

Ar-Ge merkezinde birçok ilke imza atan lastik üreticisi Brisa, 2018'de ihracat 200 milyon dolar hedefledi, 231 milyon dolar yaptı.

Brisa, yatırımı teknolojiye yaptı, ihracatta hedefi aştı, System.String[]
Ar-Ge merkezinde birçok ilke imza atan lastik üreticisi Brisa, 2018'de ihracat 200 milyon dolar hedefledi, 231 milyon dolar yaptı. 2019'un ilk çeyreğinde rekor kıran şirket, bu yıl da satış gelirinde ve ihracatta %20 büyüme bekliyor... Aysel Yücel'in haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 05:07 
İhracat, BRİSA, Ekonomi
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