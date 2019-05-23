Brisa, yatırımı teknolojiye yaptı, ihracatta hedefi aştı

Ar-Ge merkezinde birçok ilke imza atan lastik üreticisi Brisa, 2018'de ihracat 200 milyon dolar hedefledi, 231 milyon dolar yaptı.

Ar-Ge merkezinde birçok ilke imza atan lastik üreticisi Brisa, 2018'de ihracat 200 milyon dolar hedefledi, 231 milyon dolar yaptı. 2019'un ilk çeyreğinde rekor kıran şirket, bu yıl da satış gelirinde ve ihracatta %20 büyüme bekliyor... Aysel Yücel'in haberi...

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