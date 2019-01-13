Brıt Ödülleri: Cizreli Mehmet'le 'Rockabye' Şarkısına Düet Yapan Anne-Marie Adaylar Arasında
37 dakika önce
Birleşik Krallık'ta her yıl düzenlenen pop müzik ödülleri BRIT'e aday isimler açıklandı.
Birleşik Krallık
'ta her yıl düzenlenen pop müzik ödülleri BRIT'e aday isimler açıklandı. Genç
yeteneklerin başını çektiği listede Anne-Marie, Dua Lipa
, Jess Glyne ve George Ezra var
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:28
26 Yaşındaki Sapık, Uçağın Tuvaletinde Hostese Tecavüz Girişiminde Bulundu
ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı
Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar
Yoğun Bakımda Tedavisi Süren Mehmet Ali Erbil'in, Vasiyetini Hazırladığı Ortaya Çıktı