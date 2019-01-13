Son Dakika Haberleri: Brıt Ödülleri: Cizreli Mehmet'le 'Rockabye' Şarkısına Düet Yapan Anne-Marie Adaylar Arasında

Brıt Ödülleri: Cizreli Mehmet'le 'Rockabye' Şarkısına Düet Yapan Anne-Marie Adaylar Arasında

37 dakika önce

Birleşik Krallık'ta her yıl düzenlenen pop müzik ödülleri BRIT'e aday isimler açıklandı.

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Birleşik Krallık'ta her yıl düzenlenen pop müzik ödülleri BRIT'e aday isimler açıklandı. Genç yeteneklerin başını çektiği listede Anne-Marie, Dua Lipa, Jess Glyne ve George Ezra var
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:28 

Genç, Birleşik Krallık, Anne Marie, Dünya
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