Britanya ekonomisi resesyona doğru gidiyor
33 dakika önce
Britanya ekonomisi, hizmetler sektöründeki beklenmedik daralma ile bir resesyona doğru ilerlediğinin işaretlerini verdi.
Britanya ekonomisi, hizmetler sektöründeki beklenmedik daralma ile bir resesyona doğru ilerlediğinin işaretlerini verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16
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