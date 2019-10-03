Son Dakika Haberleri: Britanya ekonomisi resesyona doğru gidiyor
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Britanya ekonomisi resesyona doğru gidiyor

33 dakika önce

Britanya ekonomisi, hizmetler sektöründeki beklenmedik daralma ile bir resesyona doğru ilerlediğinin işaretlerini verdi.

Britanya ekonomisi resesyona doğru gidiyor, System.String[]

Britanya ekonomisi, hizmetler sektöründeki beklenmedik daralma ile bir resesyona doğru ilerlediğinin işaretlerini verdi.

Britanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:16 
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