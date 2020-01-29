British Airways, Çin'e uçuşları askıya aldı - Son Dakika

British Airways, korona virüsü salgını nedeniyle Çin ana karasına tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsü salgını uçuşları da etkiliyor. British Airways, Çin'e yapılacak ve Çin'den yapılan tüm uçuşları salgın nedeniyle askıya aldığını duyurdu. Hava yolu şirketinin açıklamasında, Ocak ve Şubat aylarında Çin ana karasına doğrudan uçuş olmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Bu durum için müşterilerimizden özür diliyoruz. Ancak müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı dün, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'e zorunlu uçuşlar hariç seyahatleri durdurma tavsiyesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Çin'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının 132'ye yükseldiği belirtildi.

(İHA)