Son Dakika Haberleri: British airways grev nedeniyle uçuşların çoğunu durdurdu
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British airways grev nedeniyle uçuşların çoğunu durdurdu

38 dakika önce

British Airways (BA), pilotlarının iki günlük bir greve başlamasıyla Pazartesi ve Salı günü için planlanan uçuşların çoğunu iptal etti.

British airways grev nedeniyle uçuşların çoğunu durdurdu, System.String[]

British Airways (BA), pilotlarının iki günlük bir greve başlamasıyla Pazartesi ve Salı günü için planlanan uçuşların çoğunu iptal etti.

Birleşik Krallık Havayolu Pilotları Derneği (BALPA), BA'den karını, pilotlarıyla "daha yüksek bir oranda" paylaşmasını istedi. BALP'nın bu isteğine karşılık olarak, mevcut ödemelerin "yeterli olduğu" açıklamasıyla verilen "red" yanıtı sonrasında, pilotlar iki günlük greve başladılar. Sorunun çözülmemesi durumunda, pilotlar 27 Eylül'de bir kez daha greve gidecekler.

BALPA Genel Sekreteri Brian Strutton, pilotların maaşlarından feragat ederek firmayı zor durumlarda desteklediklerini ve yapılan talebin adil, makul ve uygun olduğunu söyledi. Strutton ayrıca, "yüksek maaşlar ve yan haklara" sahip olan BA yöneticilerinin mürettebat ve yolcuların ihtiyaçlarını görmezden geldiğini belirterek, "Artık masaya oturup bu sorunu çözmeliyiz" dedi.

British Airways, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
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