Son Dakika Haberleri: British Airways'in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti: Günlük maaliyet 40 milyon pound olarak...
BBC
Son Dakika Dünya Haber

British Airways'in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti: Günlük maaliyet 40 milyon pound olarak...

21 dakika önce

İngiliz British Airways havayolları firmasının pilotları, maaş ve çalışma şartlarını gerekçe göstererek iki gün sürecek bir greve başladı.

British Airways'in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti: Günlük maaliyet 40 milyon pound olarak..., System.String[]

İngiliz British Airways havayolları firmasının pilotları, maaş ve çalışma şartlarını gerekçe göstererek iki gün sürecek bir greve başladı.

Grevden etkilenen yolcu sayısı on binlerle ifade edilirken, 1700'e yakın uçuş iptal oldu.

Pilotlar sendikası Balpa, British Airways yönetiminin gider azaltma yöntemleri sonucunda markanın "seviyesizleştiğini" ve güvenin azaldığını açıkladı.

BA'in yöneticisi Alex Cruz ise yapılan yatırımın hiç bugünkü kadar fazla olmadığını savundu.

Sendika ve BA müzakelerin sürmesi konusunda mutabık olduklarını da açıklasalar da yeni bir görüşme takvimi belirlenmiş değil.

Firma pilotları, 27 Eylül tarihinde yeni bir grev daha yapacaklarını duyurdu.

BBC'ye konuşan sendika genel sekreteri Brian Strutton, temel meselenin ücretler olduğunu söyledi. Ancak Strutton, firmanın yöneldiği istikamet konusunda da sıkıntılar olduğunı açıkladı.





'Bazı pilotlar yıllık 200 bin sterlin maaş alacaktı'

British Airways pilotlarının ilk kez gittiği bu grevin havayolu firmasına günlük maaliyeti 40 milyon pound olarak hesaplanıyor.

4 bine yakın pilotun greve katıldığı kaydediliyor

BA'den yapılan açıklamada ise "işin bu noktaya gelmiş olmasından, üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Temmuz ayında yapılan görüşmelerde, pilotlar üç yıllık bir dönemi kapsayan yüzde 11.5'luk maaş zammını reddetti.

BA ise pilotların dünya klasında maaş aldığını savunuyor.

Havayolu firması yüzde 11.5'luk zammın gerçekleşeceği üç yıl sonunda, bazı kaptan pilotların 200 bin sterlin yıllık maaş alacağını açıkladı.

Tarihi açıklanan grev nedeniyle, yolculara da önceden para iadesi ya da yeni tarihli bilet temini yapıldı.

British Airways, Sendika, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



British Airways grev nedeniyle uçuşların çoğunu durdurdu
Öğretmen, uyuşturucu parası için yakın arkadaşının çocuğu olan öğrencisini kaçırdı Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 00:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: British Airways'in 4 bin pilotu ilk kez greve gitti: Günlük maaliyet 40 milyon pound olarak...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]