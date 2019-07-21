Son Dakika Haberleri: British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması
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British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması

1 saat önce

Kahire Uluslararası Havalimanı İdaresi, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in, güvenlik endişeleri nedeniyle Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya alma kararını "iç meselesi" şeklinde değerlendirdi.

British Airways'in Kahire uçuşlarını askıya alması, System.String[]
Kahire Uluslararası Havalimanı İdaresi, İngiliz havayolu şirketi British Airways'in, güvenlik endişeleri nedeniyle Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya alma kararını "iç meselesi" şeklinde değerlendirdi.
Mısır'ın Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Kahire Havalimanı Şirketi Başkanı Ahmed Fevzi, İngiliz havayolu şirketinden Kahire uçuşlarının askıya alındığına ilişkin herhangi bir bildirim almadıklarını, havaalanında güvenlik ve yolcuların selameti konusunda herhangi bir izlenimin kendilerine aktarılmadığını kaydetti.
Fevzi, ilgili konunun British Airways'in kendi iç meselesi olduğunu hatırlattı.
Mısır Sivil Havacılık Bakanlığı Kahire'deki İngiltere Büyükelçiliğinden naklen yaptığı açıklamada, söz konusu kararın İngiliz Dışişleri ya da Ulaştırma bakanlıklarından çıkmadığını aktardı.
Öte yandan, Alman havayolu şirketi Lufthansa da benzeri bir kararla Kahire uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Lufthansa'nın bu kararına ilişkin Mısırlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
British Airways, Kahire, Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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