British Airways, İtalya seferlerini durdurdu - Son Dakika
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British Airways, İtalya seferlerini durdurdu

6 saat önce

British Airways Korona endişesi nedeniyle İtalya seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

British Airways, İtalya seferlerini durdurdu, System.String[]

British Airways Korona endişesi nedeniyle İtalya seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Dünya genelinde Korona virüsü vaka sayısı 114 bin 621'e yükselirken, virüs endişesi nedeniyle alınan önlemler de arttırılmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın resmi havayolu şirketi British Airways, İtalya seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Havayolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İtalya hükümetinin duyurusu ve İngiltere hükümetinin resmi seyahat tavsiyesi ışığında, İtalya seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Öte yandan, İtalya'da korona virüsü toplam vaka sayısı 9 bin 172'ye yükselirken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 463'e ulaştı.

(İHA)

Birleşik Krallık, British Airways, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:40 Kaynak: İHA
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