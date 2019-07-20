British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
51 dakika önce
İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.
İngiliz havayolu şirketi British Airways
, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır
'ın başkenti Kahire
'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:07
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