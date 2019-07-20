Son Dakika Haberleri: British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı
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British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı

51 dakika önce

İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.

British Airways Kahire'ye uçuşları askıya aldı, System.String[]
İngiliz havayolu şirketi British Airways, güvenlik endişeleri nedeniyle Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapılan uçuşları bir haftalığına askıya aldı.
British Airways, Kahire, Mısır, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:07 
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