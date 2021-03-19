British Airways merkez binasını satmayı planlıyor - Son Dakika

British Airways merkez binasını satmayı planlıyor

19.03.2021 10:01
British Airways merkez binasını satmayı planlıyor, System.String[]

Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, evden çalışma sisteminin giderek yaygınlaşmasına bağlı olarak, Heatrow Havalimanı yakınlarındaki merkez binasını satmayı gündemine aldı.

Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, evden çalışma sisteminin giderek yaygınlaşmasına bağlı olarak, Heatrow Havalimanı yakınlarındaki merkez  binasını satmayı gündemine aldı.

Financial Times'ın, bir şirket için e-mail mesajına dayandırdığı haberine göre, British Airways İnsan Kaynakları Direktörü Stuart Kennedy, çalışanlara yolladığı mesajında, artık daha çok kişinin evden çalışmaya başlaması nedeniyle, mevcut merkez büyüklüğünde bir ofis binasının gerekli olup olmadığı konusunun düşünülmesi gerektiğini belirtti.Kennedy mesajında, bu konuda karar verme sürecinin oldukça erken aşamalarında olduğunu ve şirketin hangi seçeneği benimseyeceğini bekleyip göreceklerini belirtti ve ayrıca, merkez binanın satılması durumunda, Heathrow yönetiminin de kompleksin yerine başka bir pist inşa edebileceğini ekledi.


Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi British Airways merkez binasını satmayı planlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Vekilliği düşürüldükten sonra Meclis'te eyleme başlayan HDP'li Gergerlioğlu, yer yatağını gösterdi UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu Meksika'da polis konvoyuna kanlı saldırı! 8'i polis 13 kişi öldü Meksika ve Iğdır'ın ortak geleneği: Ölüler Bayramı Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti
Canlı yayında Arto ile tartışan Seren Serengil, stüdyoyu terk etti Canlı yayında Arto ile tartışan Seren Serengil, stüdyoyu terk etti         
09:53
Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu Zehirli balığın temasıyla hastanelik oldu         
09:42
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten çıkmıyorum         
09:38
Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında Liseli kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi! O anlar cep telefonu kamerasında         
09:13
Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem Genç oyuncu Korcan Kol'dan dikkat çeken çıkış: Rujlu kadını öpmem         
08:50
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor         
00:29
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı Risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı         
21:52
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 10:04:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: British Airways merkez binasını satmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei