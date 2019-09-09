Son Dakika Haberleri: British airways pilotları greve gitti, uçuşlar iptal edildi
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British airways pilotları greve gitti, uçuşlar iptal edildi

28 dakika önce

İngiliz havayolu British Airways'ten yapılan açıklamada, pilotların greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

British airways pilotları greve gitti, uçuşlar iptal edildi, System.String[]
İngiliz havayolu British Airways'ten yapılan açıklamada, pilotların greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.

İngiliz Pilotlar Birliği BALPA ile uzun zamandır maaş konusunda görüşmeler yapan havayolunun sitesinde yer alan açıklamada "Maalesef, BALPA hangi pilotların greve gideceğini belirtmediği için, kaç pilotun işe geleceği ve hangi uçaklarda uçma izinlerinin olduğunun hiçbir şekilde tahmin etmenin yolu yoktu. Bu yüzden uçuşlarımızın yaklaşık yüzde 100'ünü iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" denildi.

GREV 2 GÜN SÜRECEK

Pilotlar Birliği BALPA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise "Bir günlük grevin British Airways'e maliyeti 40 milyon pound, bizim kendilerinden istediğimiz anlaşma ile arasında 5 milyon pound fark var, bizim talebimiz 45 milyon tutuyor, grevi bitirmek için neden bizimle anlaşmıyorlar" belirtildi.

British Airways, iptal edilen uçuşların iade edileceğini, istenirse başka bir güne tekrar rezervasyon yapabileceklerini ya da başka havayolu şirketlerinden biletlerini alabileceklerini yazılı olarak açıkladılar. Havayolu, günde 800 uçuş yapıyor ve günlük olarak 145 bin kişinin grevden etkilenmesi bekleniyor.


British Airways, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
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