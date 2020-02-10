British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı - Son Dakika Dünya

British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı

9 dakika önce

İngiliz Havayolları British Airways'in New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi

British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı, System.String[]

İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.


BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi.

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British Airways, New York, Londra, Sabah, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:44 
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