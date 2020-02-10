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British Airways uçağı Atlas Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçerek rekor kırdı
9 dakika önce
İngiliz Havayolları British Airways'in New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi
İngiliz hava yolları British Airways (BA), Atlantik Okyanusu'nu 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi.
BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:44
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