British Airways Uçağı Yanlış Ülkeye Uçtu
47 dakika önce
BRITISH Airways uçağı, Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmesi gerekirken yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a iniş yaptı.
BRITISH Airways uçağı, Almanya
'nın Düsseldorf
kentine gitmesi gerekirken yanlışlıkla İskoçya'nın başkenti Edinburgh'a iniş yaptı. Yolcular, hatayı ancak pilotun Edinburgh'a yaklaşıldığını açıklamasıyla öğrenirken, uçak yakıt alımı ve 2.5 saatlik beklemenin ardından 800 kilometre uzaklıktaki Düsseldorf'a doğru yola çıktı. Havayolu firmasından yapılan açıklamada, yanlışlığın sebebini bulmak için British Airways
adına bu uçuşu gerçekleştiren WDL Havacılık ile çalışıldığı belirtildi.
ŞAKA ZANNETMİŞLER
WDL Havacılıktan ise 'talihsiz karışıklığın' nedeninin belirlenmesine çalışıldığı açıklandı. Yetkililer, pilotun kendisine verilen uçuş planı çerçevesinde hareket ettiğini ve aynı planı izleyen hava kontrolörlerinin de herhangi bir yanlışlıkla karşılaşmadığını kaydetti. BBC'ye konuşan yolculardan Sophie Cooke ise pilotun Edinburgh'a iniş yapmak üzere olduğunu duyurduğu zaman herkesin şaka zannettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:22
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