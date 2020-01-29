British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı - Son Dakika

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

6 saat önce

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı, System.String[]

British Airways, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, British Airways, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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