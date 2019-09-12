Son Dakika Haberleri: British american tobacco 2,300 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika Ekonomi Haber

British american tobacco 2,300 kişiyi işten çıkaracak

1 saat önce

British American Tobacco gelecek çeyrekte tasarruf amacıyla 2,300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

British american tobacco 2,300 kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

– British American Tobacco gelecek çeyrekte tasarruf amacıyla 2,300 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin kararı kurumun operasyonel yapısını basitleştirme ve buharlı tütün ısıtma ürünleri, çiğneme tütünleri gibi ürünlere yatırım yapabilmek için tasarruf hedefiyle alındı. Şirket, üst yönetimin yüzde 20'sinin de bu karardan etkileneceğini açıkladı.

British American Tobacco CEO'su Jack Bowles karar hakkında şunları söyledi:

"Benim hedefin Yeni Kategori'nin kademe atlamasındaki büyümeyi idare etmek, iş ve çalışma süreçlerimizi basitleştirmek. Bunları da yaparken hissedarlarımıza uzun vadeli sürdürebilir sermaye geri dönüşü sağlayabilmek." Bowles, 2023 2024 yılları arasında, New Categories'de 5 milyar sterlin değerinde hasılat yapmayı hedeflediğini ekledi.

- İstanbul

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar
Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:32:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: British american tobacco 2,300 kişiyi işten çıkaracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]