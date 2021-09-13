British American Tobacco'nun, eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe'ye rüşvet verdiği iddia edildi - Son Dakika

Dünyanın en önde gelen tütün firmalarından British American Tobacco'nun (BAT), 2013 yılında Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'ye rüşvet verdiği iddia edildi.

BBC'nin haberinde, BAT'nin Afrika'nın en büyük tütün üreticisi Zimbabve'deki rakiplerine zarar vermek üzere, 1980-2017 yılları arasında ülkeyi yöneten Mugabe ve partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephe'ye (ZANU-PF), 300 ila 500 bin dolar arasında rüşvet ödediğine dair belgelere ulaşıldığı bildirildi.

Haberde, ele geçirilen belgelerin, BAT'nin Güney Afrika'da da rüşvet operasyonuna karıştığını ve rakiplerine zarar vermek için yasa dışı gözetim yürüttüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Bu belgelere göre, Güney Afrika'da 200 kişilik bir muhbir ağını finansa eden BAT'nin, operasyonlarını Güney Afrikalı özel güvenlik şirketi Adli Güvenlik Hizmetleri (FSS) aracılığıyla gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Firmanın, Zimbabve'deki rakipleri tarafından işletilen üç sigara fabrikasının kapatılması için FSS'ye talimat verdiği bilgisi paylaşıldı.

"Davranışımızın yanlış tanımlanmasını kesinlikle reddediyoruz"

BAT'den yapılan açıklamada ise bilgi toplamak için ödeme yapmanın yasa dışı olmadığı kaydedilerek, şirketin meşru rakiplerinin faaliyetlerini etkilemek veya ticari avantaj sağlamak için herhangi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Davranışımızın yanlış tanımlanmasını kesinlikle reddediyoruz. Yasa dışı ticaretle mücadele çabalarımız, yasa dışı tütün ticaretiyle mücadelede kolluk kuvvetlerine yardım etmeyi amaçlıyor. Sorumlu ve dürüst davranmak kültürümüzün temellerini oluşturur." ifadeleri kullanıldı.

BAT, 2021 yılı itibarıyla İngiltere'nin en büyük 10 şirketinden biri olma özelliği taşıyor.

Dünyaca ünlü birçok sigara markasının da sahibi olan firma, geçen yıl 650 milyara yakın sigara satışı gerçekleştirdi.