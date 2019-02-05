Son Dakika Haberleri: British American Tobacco Türkiye, "En İyi İşveren" Seçildi

British American Tobacco Türkiye, "En İyi İşveren" Seçildi

50 dakika önce

British American Tobacco (BAT), Top Employers Institute tarafından üst üste ikinci kez "Türkiye ve Avrupa'nın En İyi İşvereni" seçildi.

British American Tobacco Türkiye,
British American Tobacco (BAT), Top Employers Institute tarafından üst üste ikinci kez "Türkiye ve Avrupa'nın En İyi İşvereni" seçildi.

Top Employers Institute tarafından her yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bağımsız araştırma kapsamında dünyanın lider şirketleri; çalışanlara sağladıkları koşulların kalitesi, şirket içinde tüm seviyelerde çalışanların gelişimine tanınan olanaklar ve istihdam süreçleri yönünden değerlendirildi.

British American Tobacco Türkiye'nin çalışanlarına geniş kapsamda sunduğu imkanların, uluslararası bir kuruluş tarafından da onaylanmasından son derece mutluluk duyduklarını belirten BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, şöyle devam etti:

"Doğrudan ve dolaylı 3 bini aşkın çalışanıyla büyük bir aile olan BAT Türkiye'de, her çalışanın mutluluğu ve gelişimi bizim için oldukça önemli.

"Bunu sağlamak için hayata geçirdiğimiz çalışma koşullarından yan haklara, iyi düşünülmüş ve şirket kültürüyle tamamen uyumlu performans yönetimi programlarına kadar çok çeşitli yaratıcı uygulamalarımızla "En İyi İşveren" seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

"Bu sertifika BAT Türkiye'nin son derece gelişmiş insan kaynakları strateji ve uygulamalarına sahip olduğunun bir göstergesi olması adına büyük önem taşıyor.

"Başarımızın devamı ve çalışanlarımızın mutluluğu için önümüzdeki dönemlerde de en uygun İK stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "En İyi İşveren" sertifikası, Top Employers Institute tarafından yoğun bir araştırma ve denetim sürecinin ardından, enstitünün belirlediği gerekli standartları karşılayan kuruluşlara veriliyor. Açıklamada, "2019 yılında BAT Türkiye'yi En İyi İşverenler arasında ilan eden Top Employers Institute, BAT Türkiye'nin insan kaynakları uygulamalarını dokuz temel kritere göre değerlendirdi" denildi ve eklendi:

• Yetenek Stratejisi?

• İşgücü Planlaması

• İşe Alım ve Oryantasyon Süreci

• Öğrenim ve Gelişim İmkanları

• Performans Yönetimi

• Liderlik Gelişimi

• Kariyer Yönetimi

• Ücret ve Yan haklar

• Şirket Kültürü

 (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Avrupa, Türkiye, Ekonomi
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