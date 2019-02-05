British American Tobacco Türkiye, İkinci Kez 'En İyi İşveren' Seçildi
5 dakika önce
British American Tobacco, Top Employers Institute tarafından üst üste ikinci kez "Türkiye ve Avrupa'nın En İyi İşvereni" seçilerek ödüle layık görüldü.
Top Employers Institute tarafından her yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bağımsız araştırma kapsamında dünyanın lider şirketleri; çalışanlara sağladıkları koşulların kalitesi, şirket içinde tüm seviyelerde çalışanların gelişimine tanınan olanaklar ve istihdam süreçleri yönünden değerlendirildi. British American Tobacco (BAT) Türkiye, bu seneki değerlendirmede de yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayarak üst üste ikinci defa Avrupa'nın En İyi İşverenleri (Top Employer) arasında yerini aldı.
British American Tobacco Türkiye'nin çalışanlarına geniş kapsamda sunduğu imkânların, uluslararası bir kuruluş tarafından da onaylanmasından son derece mutluluk duyduklarını belirten BAT Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gökhan Bilgiç, "Doğrudan ve dolaylı 3 bini aşkın çalışanıyla büyük bir aile olan BAT Türkiye'de, her çalışanın mutluluğu ve gelişimi bizim için oldukça önemli. Bunu sağlamak için hayata geçirdiğimiz çalışma koşullarından yan haklara, iyi düşünülmüş ve şirket kültürüyle tamamen uyumlu performans yönetimi programlarına kadar çok çeşitli yaratıcı uygulamalarımızla "En İyi İşveren" seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.
Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: "Bu sertifika BAT Türkiye'nin son derece gelişmiş insan kaynakları strateji ve uygulamalarına sahip olduğunun bir göstergesi olması adına büyük önem taşıyor. Başarımızın devamı ve çalışanlarımızın mutluluğu için önümüzdeki dönemlerde de en uygun İK stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:36 Kaynak: Bültenler
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