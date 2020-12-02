British Council'dan İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim - Son Dakika

British Council'dan İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim

02.12.2020 18:50
British Council'dan İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council'ın ortak yürüttüğü İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinin bir devamı olarak İngilizce öğretmenlerine yönelik planlanan hizmetiçi eğitimler, Haziran 2020 tarihinden itibaren dijital platforma taşınarak Macmillan Education, Oxford...

Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council'ın ortak yürüttüğü İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinin bir devamı olarak İngilizce öğretmenlerine yönelik planlanan hizmetiçi eğitimler, Haziran 2020 tarihinden itibaren dijital platforma taşınarak Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve British Council ortaklığında gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık yayınevlerinin eğitim içeriğini sağladığı mesleki eğitim web seminerleri ile bugüne kadar Türkiye çapında 11,000 İngilizce öğretmeni Mebbis platformu üzerinden alınan kayıtlarla birlikte 18 farklı konuda eğitim alma fırsatı yakaladı.

"Öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerinin gelişmesine destek oluyoruz."İngilizce öğretmenlerinin dijital yetkinliklerinin gelişmesinin öneminin altını çizen Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı: 'British Council ve diğer yayınevleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz mesleki eğitim websemineri serisi ile tüm şehirlerimizden İngilizce öğretmenlerimiz, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alma fırsatı yakaladılar. İngilizce öğretmenlerinden aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde webseminerlerinin yeni serisini Aralık ayından itibaren tekrar başlatacağız." dedi."Birleşik Kralllık yayınevleri ile çalışarak eğitim içeriği belirledik."British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven ise "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile birlikte İngilizce öğretmenleri için planladığımız hizmetiçi eğitimleri Covid-19 sonrası hızlıca dijital platforma geçirme kararı aldık. Sürecin başında öğretmenlerin ihtiyaçlarını doğru tanımlayıp, Birleşik Krallık'ın değerli yayınevleri ile ihtiyaçları karşılayan eğitim içeriği ürettik. Öğretmenlerin eğitimlere yüksek motivasyonla katıldığını görmek heyecan verici. Bu serinin tüm partnerler ve öğretmenler için ortak bir kazanım olduğuna inanıyoruz."Websemineri serisi Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press eğitmenleri tarafından öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, okuma-yazma-konuşma-dinleme yetkinliklerinin çevrimiçi değerlendirmesi, genç öğrenenler için hata yönetimi, öğretmenler için stres yönetimi, çervrimiçi sınıf yönetimi ve dil öğretiminde müfredat dışı aktivite oluşturma gibi konularda toplam 18 saatlik eğitimden oluştu.Macmillan Education Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Erdem Hacıfazlıoğlu, 'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve British Council ile gerçekleştirilen bu işbirliği ve stratejik ortaklık bizim için çok önemli bir girişim oldu. Bu zor dönemde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek bizler için büyük bir başarıdır'. ifadesini kullanarak gelecekte planlanan ortaklıklar için heyecan duyduğunu belirtti.Oxford University Press Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Erkan Akmeriç "İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak kurumumuz adına çok önemli. Özellikle İngilizce öğretmenlerinin webseminerlerine yönelik yüksek motivasyonundan çok etkilendiğimizi belirtmeliyim." dedi.Cambridge Assesment English Ülke Müdürü Mehmet Gürleyen ve Cambridge University Press Pazarlama Müdürü Doğrusal Hemiş de, "Dünya genelinde öğretmenlerin ve öğrencilerin yeni ve zorlu eğitim koşullarına adapte olmaya çalıştığı bu dönemde, dünyanın dört bir tarafından katılan Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press İngilizce eğitimi, ölçme ve değerlendirme uzmanlarımızın verdiği seminerlerimizle, İngilizce öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamanın ve onları desteklemenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinde usta mentor eğitmeni olarak görev alan İngilizce öğretmeni Münevver Çakır, bu işbirliğinin önemini şöyle özetledi:  "Pandemi nedeniyle fiziksel olarak okullarından uzak kalan İngilizce öğretmenleri, webseminerleri ile birlikte öğrenme, pratik fikir ve etkinlikleri kullanma ve öğretim tekniklerini yenileme fırsatı buldu. "Ayrıca, çevrimiçi eğitim ve öğretimin çok önemli hale geldiği böyle bir çağda, biz öğretmenler öğrenciye nasıl ulaşmamız gerektiğini ve onları çevrimiçi platformlarda motive etme konusundaki uygulamalarımızı geliştirme fırsatı yakaladık."


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel British Council'dan İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim - Son Dakika


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