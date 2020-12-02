British Council'dan İngilizce öğretmenlerine mesleki eğitim - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ve British Council'ın ortak yürüttüğü İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi projesinin bir devamı olarak İngilizce öğretmenlerine yönelik planlanan hizmetiçi eğitimler, Haziran 2020 tarihinden itibaren dijital platforma taşınarak Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge Assessment English ve Cambridge University Press eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve British Council ortaklığında gerçekleştirilen ve Birleşik Krallık yayınevlerinin eğitim içeriğini sağladığı mesleki eğitim web seminerleri ile bugüne kadar Türkiye çapında 11,000 İngilizce öğretmeni Mebbis platformu üzerinden alınan kayıtlarla birlikte 18 farklı konuda eğitim alma fırsatı yakaladı.