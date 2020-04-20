British Council : IELTS testine evden hazırlanın - Son Dakika
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British Council : IELTS testine evden hazırlanın

6 saat önce

İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS'e evden hazırlanmak için gereken tüm çevrimiçi kaynakları British Council sunuyor.

British Council : IELTS testine evden hazırlanın, System.String[]

İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS'e evden hazırlanmak için gereken tüm çevrimiçi kaynakları British Council sunuyor.

British Council'den yapılan açıklamada, "Evde kalmanın öneminin her geçen gün daha da vurgulandığı bu dönemde, British Council'ın öğrenciler ve yurtdışında çalışmak isteyenler için hazırladığı çevrimiçi öğrenme kaynakları ile IELTS'e evden hazırlanabilir ve çalışmalarınıza devam edebilirsiniz" denildi.

British Council'ın, uzaktan ve çevrimiçi IELTS eğitimi için sağladığı çok çeşitli ücretsiz öğrenme kaynakları şunları içeriyor:

Haftalık web seminerleri: Sınav katılımcılarına IELTS testine hazırlanmak için gerekli becerileri öğrenme fırsatının yanı sıra eğitmenlere istenilen soruları sorma şansı sunan, her hafta, haftada iki kere gerçekleştirilecek web seminerleridir.

Road to IELTS: videolar, uygulamalar, e-kitaplar ve özel dersler sunan çevrimiçi bir kurstur.

IELTS'i anlama: IELTS testinin her bölümüne - Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma - hazırlanmaya yardımcı olacak üç haftalık çevrimiçi bir kurstur.

Ücretsiz IELTS uygulama testleri: IELTS test formatını anlamaya ve yanıtlarınızı model cevaplarına karşı incelemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Testler, IELTS sınavının her bölümü için mevcuttur.

Dünya genelinde birçok IELTS test merkezinin uzun süre kapalı kalmasının beklendiğini belirten British Council Türkiye Sınavlar İş Geliştirme Direktörü Bora Can, adayları öğrenimlerine devam etmeye ve çevrimiçi kaynakları kullanmaya teşvik ediyor:

"British Council IELTS, yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenleri desteklemek ve sınavı geçebilecekleri konuma getirebilmek için çok fazla çevrimiçi kaynağa sahip. Mevcut durum, ekonomileri ve yüksek öğrenim sektörünü etkilerken, IELTS testine girecek adayların hazırlık ve çalışmalarına, ücretsiz kaynaklarımızla evlerinden devam etmelerini tavsiye ederiz."

British Council'ın çevrimiçi IELTS öğrenme kaynaklarına https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare adresinden ulaşılabiliyor.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:39 Kaynak: DHA

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