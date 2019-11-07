Son Dakika Haberleri: British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS Karabük'te
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British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS Karabük'te

8 saat önce

British Council'ın kağıt ve kalem ile gerçekleştirdiği IELTS (International English Language Testing System), bilgisayar seçeneğiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Antalya'dan sonra 13 Kasım itibarıyla Karabük'te gerçekleşecek.

British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS Karabük'te, System.String[]

British Council'ın kağıt ve kalem ile gerçekleştirdiği IELTS (International English Language Testing System), bilgisayar seçeneğiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Antalya'dan sonra 13 Kasım itibarıyla Karabük'te gerçekleşecek.

Karabük Üniversitesi'nde sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek ve hafta sonu da girilebilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar, British Council web sitesi (www.britishcouncil.org.tr) üzerinden yapılabiliyor.

Katılımcılar, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen IELTS sınavı sayesinde kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor ve sınav sonuçlarını, sınavın tamamlanmasının ardından, 5-7 iş günü içinde öğrenebiliyorlar.

Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek IELTS, kağıt ve kalem ile girilen IELTS sınavının yerini almamakla birlikte sınav içeriği, yapısı ve sınav süreleri her iki seçenekte de eşit olarak belirlendi.

Bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girmeyi tercih edenler 'Dinleme', 'Okuma' ve 'Yazma' bölümlerini bilgisayar kullanarak tamamlarken, 'Konuşma' sınavı ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla yüz yüze yapılıyor.


Bilgisayar, İstanbul, Antalya, Karabük, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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