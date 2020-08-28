British Council'ın test lokasyonları sayısı sekize yükseldi

British Council'ın gerçekleştirdiği iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavı IELTS için kurulan test merkezlerinin sayısı Adana'nın da eklenmesiyle sekize yükseldi.

British Council'dan yapılan açıklamaya göre, sabah, öğlen ve akşamüstü olmak üzere gerçekleştirilen IELTS testi için kayıtlar, British Council web sitesi (www.britishcouncil.org.tr) üzerinden yapılabiliyor.

Ağustos ayı itibariyle İstanbul Avrupa ve Anadolu, Ankara Karabük ve Adana'daki tüm test merkezlerinde hem kağıt ve kalem hem de bilgisayar üzerinden IELTS seçeneğini sunan British Council, adaylara secenek olanağı da sağlıyor.Açıklamada, "Katılımcılar, kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor ve sınav sonuçlarını 2-5 gün gibi hızlı bir süre içinde öğrenebiliyorlar. Bilgisayar üzerinden IELTS testinde kişiye özel sunulan kulaklıklar, aynı zamanda katılımcılara daha odaklı ve rahat dinleme avantajı sunuyor" denildi.Sınav içeriği, yapısı ve sınav süreleri her iki seçenekte de aynıdır. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girmeyi tercih edenler 'Dinleme', 'Okuma' ve 'Yazma' bölümlerini bilgisayar kullanarak tamamlamaktadır. 'Dinleme' kısmı, kişiye özel sağlanan kulaklık sayesinde avantaj sunmaktadır. 'Konuşma' sınavı ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yüz yüze yapılmaya devam edilmektedir. Katılımcılar, girdikleri IELTS testinin kağıt ve kalem ile ya da bilgisayar üzerinden yapıldığından bağımsız olarak, aynı güvenilir İngilizce sınavına girdiklerinden emin olabilirler.

Bilgisayar üzerinden IELTS, ilk kez Aralık 2017'de Avustralya'da uygulandı ve 2018 boyunca IELTS sınav ağındaki farklı ülkelerde de uygulanmaya başladı. (Fotoğraflı)