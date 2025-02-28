British Shorthair'in Kökeni Nereye Ait?

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Satılık British Shorthair özelikle büyük şehirlerde çok sık karşılaşılan kedi sahiplendirme ilanları arasında bulunmaktadır.

Ayrıca ev ortamında rahat yaşama kapasitesi olduğu için apartmanda yaşayanların bu yüzden satılık British Shorthair sık tercih ettiği de bilinmektedir. Sakin bir kedi olması aynı zamanda durgun ve olgun özellikler ile bilinmesi, apartman içerisinde ses problemi olmasının önüne geçer. Bu sebep ile kedi sahiplenmek isteyen birçok kişi özellikle büyük şehirlerde yaşıyorlar ise British Shorthair gibi ırkları tercih etmektedir.

British Shorthair'in Kökleri Nereye Ait?

British Shorthair kedi ırkının tarihi Antik Roma'ya kadar uzanabilmektedir. Farklı kaynaklar incelendiğinde, antik roma dönemine kadar uzanan bir tarih ile karşılaşılmıştır. Bu kedi ırkı çoğunlukla Mısır kökenli olarak kabul edilmektedir. Büyük Britanya topraklarında popülerleşmeye başlayan British Shorthair, zaman içerisinde İngiltere'de en sık karşılaşılan kedilerden birine dönüşmüştür.

Kökenleri büyük Britanya'ya kadar uzandığı için çoğunlukla İngiliz ya da Britanya kedisi olarak bilinir. Çaprazlama olarak üretilen farklı kedi türleri de bulunmaktadır. British Shorthair ile çaprazlanan ve en yaygın olan diğer kedi ırkları arasında Scottish Fold bulunur. British Blue ismi ile de bilinen bir kedi ırkıdır.

British Shorthair Kedi Irkı Neden Satılık Kediler Arasında Popüler Oldu?

Bu kedi ırkının popüler olmasına sebep olan birbirinden farklı özellikler vardır. Hem Mısır dönemine ait olması hem de tarihinin antik Roma'ya kadar uzanması tarihinin zengin olmasına destek olmuştur. Tarihi zengin olduğu için genellikle mitolojik hikayeler içerisinde de kendisine sık sık karşılaşılır. Bunun yanı sıra çaprazlama yapılarak üretilen kedi türleri arasında bulunması da onun görüntüsünü ve özelliklerini etkilemiştir.

Bu durum ise hem çocuklarıyla iyi anlaşmasını sağlamış hem de sakin özelliklere sahip olması kolaylaşmıştır. Evcil hayvan türleri arasında bulunan kedi ırkı son derece geniş alt ırklara sahiptir. Kediler insanlar ile yaşama konusunda başarılı bir süreç geçirmektedir.Özellikle insanların gün geçtikçe daha küçük evlerde yaşaması ya da daha kalabalık ailelere sahip olması gibi faktörler evcil hayvan türlerini de etkilemeye başlamıştır hem kalabalık aileleriyle hem de küçük yerlerde yaşayabilen kedi ırklarından biri British Shorthair'dir. Bu durum ise popülerliğini etkilemiştir.

British Shorthair Karakter Özellikleri Nedir?

British Shorthair kedilerin özellikleri arasında en çok sakin olmaları ön plana çıkar. Sakin ve durdun karakterleri ile bilinirler ve insanlar ile araları son derece iyidir. Satılık British Shorthair ilanlarında da genellikle tüy gibi oyuncaklar ile oynadığı bilgisi yer almaktadır.British Shorthair'in karakter özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

-Kendi alanına ihtiyaç duyan kediler arasındadır. Sahibi ile vakit geçirmesine karşın günün çoğu anında tek başına kalmak ister. Bu onun ihtiyaçları arasında bulunur.

-Zeki kedi ırkları arasında bulunur. Kısa süre içerisinde birbirinden farklı komutlar öğrenebilir ya da alışkanlıklar kazanabilir. Ancak bunun için doğru ödüllendirme yönteminin kullanılması önemlidir.

-Sakin kedi türleri arasında bulunur. Bu durum çoğunlukla tüm günü sakin ve sessiz bir şekilde geçirmesine neden olur. Yavru kediler bazı zamanlarda heyecanlı ve meraklı olsa da yaşları ilerledikçe daha sakin ve olgun bir karaktere bürünürler.

-Sıkıştırılmaktan hoşlanmazlar ve vücutlarının özellikle belirli bölgelerine dokunulmasına izin vermezler. İstemediği bir davranış tekrarlandığında agresif davranışlar sergileyebilir ve kaçma eğilimi gösterebilir.

Satın Alınan British Shorthair'in Tüy Bakımı Nasıl Yapılır?

British Shorthair kedilerin tüyleri belirgin özelliklere sahiptir. Bu kedi ırkının tüyleri yoğun bir yapıya sahiptir. Kısa olan tüyleri dökülme eğilimi gösterse de son derece sık aralığa sahip olduğu için tüylerinin döküldüğü anlaşılmayabilir. Düzenli bakım yapıldığında tüyleri daha az dökülür ve daha sağlıklı görünür.

Tüy bakımını yapmak için her gün ya da iki günde bir taramak gerekir. British Shorthair çoğu zaman temastan hoşlanmasa da taranmak hoşuna gidecektir. Sahibi ile olan bağını da güçlendirecek olan taranma sürecinde, hassas davranmak ve sert hareketler yapmamak gerekir. Ölü tüyler düzenli olarak temizlendiğine ekstra bir bakım yapmasına gerek olmaksızın daha sağlıklı ve parlak bir görünüm kazanacaktır.

British Shorthair Kedi Irkının Sağlık Özellikleri Nasıl?

British Shorthair gibi kedi ırkları özel üretilen kediler arasında bulunur. Bu yüzden de genetik faktörlere maruz kalma ya da ilerleyen yaşlarda hastalanma ihtimali bulunur. Genetik yatkınlığı bulunduğu için özellikle göz, burun, kalp ve akciğer hastalıkları ile daha sık karşılaşır. Böbrek hastalıkları ve kalp hastalıkları bu kedi ırkının en çok maruz kaldığı hastalıklar arasındadır. Bu yüzden kilo alma eğilimi bulunur.

Kilo almasına izin vermemek ve hareketli olmasını sağlamak gerekir. Diyet mamalar ile beslenmesi aynı zamanda egzersiz yaptırılması önem taşımaktadır. Kilo aldığı takdirde hem kalp hem de böbrek problemleri artacaktır. Obeziteye ve kilo alımı gibi problemler ile karşılaşmadan önce gerekli önlemlerin alınması hayatının daha iyi olmasını sağlar. Dengeli beslendiğinde ve egzersiz yaptığında ortalama ömrü de artış göstermektedir.

Satın Aldıktan Sonra British Shorthair Kediler Nasıl Beslenmelidir?

Bu kedi ırkının genetik olarak hastalanma ihtimali yüksek olduğu için beslenmesi son derece önemlidir. Protein odaklı, beslenmeli ve yağ düzeyi mutlaka korunmalıdır. Yağ düzeyi kontrol edildiğinde kilo alması engellenir ve böylelikle kilo alımına ve yağlanmaya bağlı hastalıkların önüne geçilir. Vitamin ve mineral desteği özellikle ilerleyen yaşlarda gerekebilir. Veteriner kontrolünde beslenmesi düzenlenmeli ve düzenli olarak kilosu kontrol edilmelidir.

British Shorthair'in yaşına, cinsiyetine ve sağlığına uygun beslenme modeli oluşturulması gerekir. Yağ oranı kontrol edildiğinde ve düzenli beslendiğinde sağlık sorunları azalır ve sağlığı daha iyi olur. Porsiyon miktarları ve sayıları belirlenmelidir. Mutlaka bol su içmesi sağlanmalı ve mümkünse maması ve suyu arasında mesafe bulunmalıdır. British Shorthair'in maması kadar suyunun kalitesi gibi faktörler de önem taşımaktadır.

British Shorthair Çocuklar ile Anlaşır Mı?

British Shorthair çocuklar ile anlaşma eğilimi olan kediler arasında bulunur. Bu kediler kalabalık aileler tarafından en çok sahiplenilen ve satın alınan kedi ırkları arasında bulunur. Sabırlı yapıları olması, zeki olmaları ve eğitimlere olumlu yanıt vermeleri nedeni ile çocuklar ile büyüyebilir ve yaşayabilir.

British Shorthair'in en önemli özelliklerinden birisi gözlem yetenekleridir. Çocukların nasıl iletişim kurduğuna bakarlar ve onların hareketlerine göre kendilerini nasıl koruyacaklarını önceden belirlerler. Bu yüzden de diğer kediler ve çocuklar ile anlaşma eğilimi daha yüksektir. Kalabalık yerlerde yaşayabilmeleri ve aileler için uygun olmaları da tam olarak bu yüzdendir. Farklı evcil hayvanlar ile yaşayabilecekleri gibi çocuklar ile de yaşayabilir ve anlaşabilir. Zarar verme eğilimi bulunmamaktadır.

British Shorthair Evde Yalnız Kalabilir Mi?

Evcil hayvanlar arasında en çok sahiplenilen ve satın alınan türlerden biri kedi, bir diğeri ise köpektir. Köpeklerin evde yalnız kalma süresiyle kedilerin evde yalnız kalma süresi aynı olmamaktadır. Özellikle kedilerin türüne, ırkına, yaşına ve hassasiyetlerine bağlı olarak yalnız kalma süresi farklılık gösterir. British Shorthair bağımsızlığına ve kendisi ile zaman geçirmeye özen gösteren kedilerden biridir. Bu sebeplerden dolayı evde yalnız kaldığı zaman herhangi bir problem olmayacaktır. Ancak en fazla 3 gün boyunca yalnız bırakılması tavsiye edilmektedir.

Özellikle yavru kediler için bu süre daha kısadır. Günlük olarak ilaç kullanan ya da bakım ihtiyacı olan kedilerin de daha kısa süre ile yalnız bırakılması uygundur. 3 günlük süre özellikle yetişkinlik döneminde olan ve sağlık problemi bulunmayan kedilerin sahiplerine tavsiye edilir. Yalnız kaldığımda herhangi bir problem yaşamayacak olmasına karşın oyuncakları maması ve suyu aynı zamanda tuvaleti alışık olduğu düzende kalmalıdır. Yalnız kalma süresi arttığında vücudundaki stres oranı yükselebilir. Bu durum ise özellikle alışkanlıklarının da değiştirilmesi eklendiğinde daha büyük problemlere neden olabilir. Özellikle yalnız kalması gereken birkaç gün söz konusuysa alışkanlıkları kesinlikle değiştirilmemelidir.

British Shorthair Oyun Oynamayı Sever Mi?

Kedi ırklarının ortak özelliği oyun oynamayı sevmeleridir. Ancak her kedi ırkının oyuna ayırdığı vakit farklı olmaktadır. Örneğin erkek ve yavru olan tekir kediler daha fazla oyun oynamayı sever. Bu kediler oyun oynamaya alışık bir şekilde büyüdükleri takdirde yetişkinlik ve olgunluk dönemlerinde de oyun oynama eğilimi gösterecektir. Hatta zaman içerisinde bu eğilim bir ihtiyaca dönüşebilir. Ancak British Shorthair için oyun oynamak elzem olmayan konular arasında bulunur.

Bu ırka sahip olan kediler genellikle daha hantal bir yapıya sahiptir. Uyuyarak ve yemek yiyerek vakit geçirirler ve yağlanma oranları da genellikle yüksek olur. Bu durum ise sağlık problemlerinin önünü açmaktadır. Özellikle yavru olduğu dönemde oyun oynama eğilimi göstermesine karşın yaşı ilerledikçe bu isteği ve ihtiyacı azalabilir. Ancak kilo almasını önlemek ve kiloya bağlı problemler ile karşılaşmamak adına düzenli bir şekilde egzersiz yaptırılmalı ve oyun oynatılmalıdır. Çoğunlukla oyuna olan ilgisi kısa süre içerisinde bitecek ve dinlenmek isteyecektir.

British Shorthair için Hangi Kedi Oyuncakları İdealdir?

Genellikle oyunlara karşı ilgisini sürdürme konusunda isteksiz olan kedi ırkları arasında bulunurlar. Bu yüzden de hangi kedi oyuncakları onun için idealdir sorusunun yanıtını merak eden kişiler mutlaka kedilerinin karakterlerine göre hareket etmelidir. British Shorthair genellikle koşmayı, hareket etmeyi ya da yorulacağı hareketleri yapmayı tercih etmeyen bir kedi türüdür.

Bu faktörler bir araya geldiğinde ise onun çok fazla hareket etmesi genellikle oyunlar ile mümkün olmayacaktır. Zeka oyunları ya da tüy gibi oyuncaklar onun için daha uygundur. Gün içerisinde rahatlamasını sağlamak için. Tırmalama panoları ya da tırmalama minderleri gibi oyuncaklar edinmek hem ihtiyacını karşılar hem de onun için küçük bir oyuna dönüşür.

British Shorthair Diğer Kediler ile Anlaşır Mı?

Diğer evcil hayvanlar ve kediler ile anlaşma ihtimali yüksek olan bir kedi ırkıdır. Özellikle aynı evin içerisinde büyüyor ise farklı kediler ile yaşamaya alışık olabilir. Sosyalleşme oranı düşük olmasına karşın sosyalleşmesi gerektiği zaman olumsuz davranışlar sergilemez. Sakin, karakter özellikleri sebebiyle çoğu zaman evcil hayvan olan diğer kediler ile anlaşabilir. Ancak maruz kaldığı ya da üzerinde baskı kurmak isteyen sokak kedileri ya da sahipsiz kediler var ise bu durumda davranışları farklı olabilir.

Bazı zamanlarda diğer kedilerden korkma eğilimi gösterebilir. Kedilerin içgüdüleriyle hareket ettiğini unutmamak gerekir. Bu yüzden de özellikle var olduğu yerde yeni bir kedi yaşayacak ise kademeli bir şekilde tanıştırılmaları önem taşır. Bir anda tanıştırıldı dışında genellikle her 2 hayvanın da huysuzlanması ya da agresif tavırlar sergilemesi mümkündür. Kontrollü bir şekilde tanıştırıldı yığında ve kendisini güvende hissettiğinde British Shorthair diğer kediler ile anlaşma eğilimi sergiler.

British Shorthair Köpekler ile Anlaşır Mı?

Güvenli ortamda kediler ile tanıştığında onlar ile anlaşabildiğim gibi köpekler ile de anlaşabilir. Özellikle ortak alanlarda vakit geçirirken belirli bir zamana ihtiyaç duyabilir. Güvenli bir alan sağlandığında doğrudan iletişime geçebilir ve etkileşim kurabilir. Köpekler ile anlaşma eğilimi fazla olan bu kedi ırkı aynı zamanda kediler ve çocuklar ile de anlaşır. Bu yüzden de özellikle birden fazla evcil hayvanı olan ve çocuğu olan evlerde British Shorthair daha çok görülen bir kedi ırkıdır.

Köpekler ile anlaşma ihtimali yüksek olmasına karşın ilk etapta zorlanmaması gerekir. Saklanabileceği ya da kendisini güvende hissedebileceği bir ortam kurulmalıdır. Kendisini tehlike altında hissettiği takdirde kaçabilir ya da agresif davranışlar sergileyebilir. Bu durum karşısındakine zarar verebileceği gibi kendisine zarar vermesine de neden olabilmektedir. Bu yüzden hem kediler hem de köpekler ile tanıştırırken sakin davranmak ve güvende olduğunu hissettirmek gerekir. Ardından kısa süre içerisinde hem diğer kediler hem de köpekler ile anlaşacak ve onlarla aynı yerde yaşayabilecektir.

British Shorthair Soğuk Yerde Yaşar Mı?

Kediler farklı iklimlere uyum sağlayabilen canlılar arasında bulunur. British Shorthair soğuk iklimlere karşı uyum sağlar ve bu yerlerde yaşamakta zorlanmaz. Özellikle yoğun ve sık kürke sahip oldukları için kendilerini sıcak tutabilirler. Bu durum onların soğuk hava koşullarına dayanabilmesine yardımcı olur.

Soğuk hava koşullarına dayanmasına karşın doğrudan soğuğa maruz kalmaması gerekir. Doğrudan soğuğa maruz kaldığı takdirde sağlık problemleriyle karşılaşılması mümkündür. Doğal orandaki soğukluk kediler için sorun teşkil etmez ancak absürt boyutlarda soğukluğa maruz kalmaları, büyük boyutlu hastalıklar ile karşılaşılmasına neden olabilir.

British Shorthair Sıcak Yerde Yaşar Mı?

Soğuğa karşı doğal bir şekilde dayanıklı olan bu kedi ırkı sıcağa karşı da dayanıklıdır. Fakat tüm kedi ırkları için geçerli olduğu üzere serin alanların sağlanması önem taşımaktadır. Yüksek oranda sıcağa maruz kalmak kediler de nefes problemlerine zemin hazırlayabilir. Özellikle akciğerinde ve kalbinde sorun olma eğilimi yüksek olan bir kedi olduğu için mutlaka doğru hava koşullarında bakılmalıdır.

Aksi takdirde istenmeyen hastalıklar ile karşılaşılması mümkündür. Sıcak bölgelerde yaşaması gerekiyor ise mutlaka beslenmesi, iklim koşulları da göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Daha hafif mamalar tüketmeli ve bol miktarda su içmelidir. Her kedinin beslenme düzeni kendi koşullarına göre belirlenir. Yaşı sağlığı yaşadığı çevre ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak kedinin beslenmesi için nasıl bir rutin oluşturulacağı belirlenebilir.

British Shorthair'in Günlük Rutini Nasıl Belirlenmeli?

British Shorthair kediler günlük olarak bir rutine bağlı olmayı tercih eden kedilerdir. Rutinleri değiştiği takdirde stres oranları yükselir ve bu durum fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini kötü hissetmelerine neden olur. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını koruyabilmek için bir rutin oluşturmak ve bu rutine sadık kalmak gerekir. Rutin oluştururken özellikle kedinin temel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Beslenmesi, egzersiz ihtiyacı, dinlenme ihtiyacı ve bakım özellikleri göz önünde bulundurularak doğru bir rutin oluşturulabilir.

Doğru rutini oluştururken aynı zamanda kedinin hassasiyetleri, yaşam alışkanlıkları ve var ise sağlık problemleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Günlük rutin belirlenirken kedinin karakterine göre hareket edilmesi de önem taşır. Örneğin British Shorthair, oyuncu özelliklere sahipse bu durumda oyuncak sayısı artırılabilir ve sürekli oyun oynayabileceği alanlar yaratılabilir. Ancak sakin bir karaktere sahipse oyuncak sayısı azaltılabilir ve kendisini güvende ve dingin hissedebileceği alanlar yaratılabilir. Satılık British Shorthair ilanlarına bakanlar bu koşullara uygun hareket etmelidir.