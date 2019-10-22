Son Dakika Haberleri: British Steel’e bir talip daha çıktı
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British Steel’e bir talip daha çıktı

1 saat önce

Oyak Grubu'nun satın almak için görüşmelere başladığı İngiliz çelik devi British Steel'de Çinlilerden sonra şimdi de Hintli bir firma da devreye girdi.

British Steel’e bir talip daha çıktı, System.String[]

Oyak Grubu'nun satın almak için görüşmelere başladığı İngiliz çelik devi British Steel'de Çinlilerden sonra şimdi de Hintli bir firma da devreye girdi.

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:54 
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