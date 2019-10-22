British Steel’e bir talip daha çıktı
1 saat önce
Oyak Grubu'nun satın almak için görüşmelere başladığı İngiliz çelik devi British Steel'de Çinlilerden sonra şimdi de Hintli bir firma da devreye girdi.
Oyak Grubu'nun satın almak için görüşmelere başladığı İngiliz çelik devi British Steel'de Çinlilerden sonra şimdi de Hintli bir firma da devreye girdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:54
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