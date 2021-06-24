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Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum - Son Dakika
BBC

Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum

24.06.2021 14:33

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears'in vasiliğini sağlık durumu sebebiyle 13 yıldır babası üstleniyordu. Spears, dün mahkemede babasının vasisi olmasını kötüye kullanarak hayatının her yönünü yüzde 100 bin kontrol ettiğini açıkladı. Davada ilk kez açıkça mahkeme önünde konuşan 39 yaşındaki Britney Spears babasını, daha fazla çocuk sahibi olmasını engellemekle ve istememesine rağmen onu psikiyatrik bir ilaç olan lityum almaya zorlamakla suçladı.

Baba Jamie Spears'a 2008 yılında mahkeme kararı ile o sırada zihinsel sağlığından kaygı duyularak hastaneye yatırılan Britney'in vasiliği verilmişti. Los Angeles'ta görülen duruşmada, telefondan video görüntüsü ile bağlanarak hakime hitabeden pop yıldızı, travma yaşadığını ve her gün ağladığını anlattı ve "Hayatımı geri istiyorum" diye konuştu.

UZUN BİR HUKUKİ SÜREÇ GEREKİYOR

Los Angeles Temyiz Mahkemesi Hakimi Brenda Penny Spears'a cesur ifadesi için teşekkür etti ama bir karar vermedi. Associated Press ajansı vasiliğin iptali talebine ilişkin karar öncesinde uzun bir hukuki süreç yaşanmasının muhtemel olduğunu yazıyor.

"HAYATIMI YAŞAMAYA HAKKIM VAR"

Spears'ın 13 yıldır devam eden vasilik düzenlemesinden rahatsız olduğu konusunda yıllardır söylentiler vardı ve hayranları sosyal medya paylaşımlarından onun bu konudaki duyguları hakkında ipuçları çıkarmaya çalışıyordu. Spears dün mahkemedeki 20 dakikalık duygusal ifadesinde "Bu vasiliği durumuma bakılmaksızın sonlandırmak istiyorum. Hayatımı yaşamaya hakkım var. Bütün hayatımca çalıştım. İki üç yıl ara vermeyi hak ediyorum." diye konuştu.

ÇOCUK SAHİBİ OLMASININ ENGELLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İki çocuk annesi olan Spears erkek arkadaşıyla evlenmeyi ve bir çocuk sahibi daha olmayı istediğini ancak vasilik düzenlemesinin buna engel olduğunu anlattı. Vasisi olan babasının, kullandığı doğum kontrol amaçlı spirali çıkarttırmasına, dolayısıyla çocuk sahibi olmasına engel olmakla suçladı.

"ÇOK ÖFKELİYİM VE HER GÜN AĞLIYORUM"

Spears ayrıca babasının zoruyla, istemediği halde -bipolar bozukluğu olanlarda yaygın olarak kullanılan- lityum tedavisi görmeye mecbur bırakıldığını, bu ilacın sürekli sarhoş gibi hissetmesine yol açtığını konuşamaz hale geldiğini de söyledi. "Bu vasilik düzenlemesinin bana faydadan çok zararı var" diyen Spears "Mutlu değilim. Uyuyamıyorum. Çok öfkeliyim ve her gün ağlıyorum" diye konuştu.

BABASI, YAŞANANLARDAN DOLAYI ÜZGÜN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Avukatı, Jamie Spears'ın, kızının mahkemede dile getirdiği suçlamalardan rahatsız olduğunu söyledi. Mahkemeye Jamie Spears adına bir açıklama yapan avukatı "Kızının çektiklerini ve acısını görmekten çok üzgün. Jamie Spears kızını veriyor ve çok özlüyor" dedi.

HAYRANLARI BRITNEY'E SAHİP ÇIKTI

Çok sayıda #FreeBritney hareketi üyesi hayranı "Britney'i serbest bırakın, hemen şimdi!" ve "Britney'in hayatından çık!" yazılı dövizleriyle davayı gören mahkemenin binası önünde toplandı. #FreeBritney hareketinden Megan Radford BBC'ye "Anlattığı her şey yürek parçalayıcıydı ve hakikaten düşündüğümden bile kötüydü. Ama gerçeklerin ortaya çıkmasından memnunum, artık inkar edilemez" diye konuştu.

VASİLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

Vasilik mahkemeler tarafından, bunama ya da zihin sağlığı bozuklukları nedeniyle kendi kararlarını veremeyecek durumda olan kişilerin vesayetini üstlenmek üzere bir koruyucu tayin edilmesine deniyor. Britney Spears'ın vasiliği iki yönlü bir iş. Bir yandan şarkıcının varlıkları ve mali işlerinin yürütülmesi gerekiyor diğer yandan ise kişi olarak kendisinin korunması.

Bu yasal düzenleme kapsamında Britney Spears 2008 yılından bu yana varlıklarının ve parasının kontrolüne sahip değil. Bu aynı zamanda aşağı yukarı sanatçının Kevin Federline'dan boşandığı ve iki çocuğunun velayeti için bir hukuk savaşı yürüttüğü ve davranış bozuklukları göstermeye başladığı bir dönem. Pop yıldızı bu dönemde saçlarını kazıtmak gibi sıra dışı hareketleriyle kamuoyunun gündemine gelmiş ve iki kez hastaneye kaldırılmıştı.


Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum

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Son Dakika Magazin Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum - Son Dakika Magazin

BBC

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