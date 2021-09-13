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Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı - Son Dakika

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı

13.09.2021 09:59
Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı, System.String[]

'BUNA İNANIMOYURUM'Britney Spears, İran asıllı sevgilisi Asghari ile hayatını resmi olarak birleştirmek için ilk adımı attığını hayranlarına haber verdiği videosunu "Buna inanamıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı.

'BUNA İNANIMOYURUM'

Britney Spears, İran asıllı sevgilisi Asghari ile hayatını resmi olarak birleştirmek için ilk adımı attığını hayranlarına haber verdiği videosunu "Buna inanamıyorum" mesajı eşliğinde paylaştı. Spears, videoda iri taşlı nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı
BABASIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

39 yaşındaki yıldızın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Ünlü şarkıcı, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Ashgari ile evlenmesinin veya yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti. Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz günlerde, bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurdu.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı

OLAYLI BOŞANMA

Britney Spears daha önce iki kez evlenip boşandı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürdü. Çift, en kısa sürede boşanan ünlüler arasında yerini aldı bu evlilikle. Spears, ikinci evliliğini dansçı Kevin Federline ile yaptı. Bu evlilikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları oldu. Spears ile Federline'in 2004'te başlayan evliliği 2007'de olaylı bir şekilde sona erdi.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı
İYİ GÜNDE, ZOR GÜNDE HEP YANINDA

Spears'ın nişanlandığı Sam Asghari, mutlu gününde de zor gününde de şarkıcıya hep destek verdi. Önceki yıl rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındığında da oradan çıkarken de yanında Asghari vardı.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı
KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞTILAR

Spears ile Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. Asghari, Spears'ın romantik ilişki içinde bulunduğu genci canlandırıyordu.  Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiği röportajda "Bütün zamanların en büyük sanatçılarından biriyle tanışacağım için çok heyecanlıydım" diyerek karşı karşıya geldikleri ilk dönemde hissettiklerini anlatmıştı. Klip setinde tanıştıktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve görüşmeye başladılar. Sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlk buluşmalarında bir suşi restoranına gittiklerini de Asghari, yine bir röportajında söylemişti.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı

İRAN'DA DOĞDU, 12 YAŞINDA ABD'YE GİTTİ

Spears'ın uzun süredir birlikte olduğu ve şimdi de evlenmeye hazırlandığı Sam Asghari, İran doğumlu. Henüz 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti Asghari.  Bir çocukken arkadaşlarını ve eski hayatını bırakıp yeni bir ülkeye taşınmanın zorluklarını bir röportajda " Arkadaşlarımdan ve ailemden ayrılmak zorunda kaldım. Bir daha asla geri dönmeyeceğimi biliyordum" diyerek anlatmıştı Asghari. Ailesiyle birlikte Los Angeles'a yerleşen Asghari, lisede futbol takımına girdi. Sporla ilgisi ilerleyen yaşlarında da bitmeyen Asghari, dikkat çekici bir fiziksel görünüme sahipti. 21 yaşındayken kız kardeşinin cesaretlendirmesiyle modelliğe adım attı.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı

BİR DAHA AYRILMADILAR

Bir dönem kişisel spor eğitmeni olarak da tanına Asghari ile Britney Spears, Slumber Party'nin klibi için bir araya geldiklerinde tanıştılar ve bir daha da ayrılmadılar.

Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Britney Spears, İran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Britney Spears sevgilisi Sam Ashgari ile nişanlandı - Son Dakika
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