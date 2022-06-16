Bro Falls, kaotik unsurlar, tuzak aktivasyonları ve büyük Şelaleler ile asimetrik, çok oyunculu bir parti oyunudur. Bir hesaplaşma partisinde 60'a kadar çevrimiçi oyuncu ve sadece bir kişi zaferi elde edebilir. Tuzakları etkinleştirmek veya sulu bir yemek olarak onlardan kaçınmak ve turları kazanmak için Brokkoli olarak oynayın. Peki, Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB?
Oynaması ücretsiz Bro Falls'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3-3100 veya AMD Ryzen 1200X işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.
Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel i5-3300 or AMD Ryzen 1600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı yeterli olacaktır.
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Oynaması ücretsiz yarışma oyunu Bro Falls'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş alan gerektirmektedir.
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