Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB? - Son Dakika
Üye Girişi

Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB?

16.06.2022 08:44
Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB?

Bağımsız stüdyo Boros Bros tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu yarışma oyunu Bro Falls'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Fall Guys'ın oynaması ücretsiz versiyonu Bro Falls'ın sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB? Detayları haberimizde…

Bro Falls, kaotik unsurlar, tuzak aktivasyonları ve büyük Şelaleler ile asimetrik, çok oyunculu bir parti oyunudur. Bir hesaplaşma partisinde 60'a kadar çevrimiçi oyuncu ve sadece bir kişi zaferi elde edebilir. Tuzakları etkinleştirmek veya sulu bir yemek olarak onlardan kaçınmak ve turları kazanmak için Brokkoli olarak oynayın. Peki, Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB?

BRO FALLS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oynaması ücretsiz Bro Falls'ı minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel i3-3100 veya AMD Ryzen 1200X işlemci, 6 GB RAM ve NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7950 ekran kartına sahip olmanız gerekmektedir.

Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel i5-3300 or AMD Ryzen 1600 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 1050Ti veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı yeterli olacaktır.

Bro Falls Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i3-3100 or AMD Ryzen 1200X
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon HD 7950
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bro Falls Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel i5-3300 or AMD Ryzen 1600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050Ti or AMD Radeon RX 470
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Bro Falls Kaç GB?

Oynaması ücretsiz yarışma oyunu Bro Falls'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3 GB boş alan gerektirmektedir.

YORUMLAR
500
Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB? Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB? Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri! Farming Simulator 19 kaç GB? Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri! Farming Simulator 19 kaç GB? Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Giyik: 'Zam İstemeye Utanır Hale Geldik' Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Giyik: 'Zam İstemeye Utanır Hale Geldik'

Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı
08:54 Okan Bayülgen, kalp spazmı geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
08:48 ABD'den Türkiye'nin kontrolündeki olan bölgeye şafak operasyonu: DEAŞ'in üst düzey isimlerinden biri yakalandı
08:42 Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı beğeni topladı
00:45 Portekizli futbolcu Bruma, bu kez Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
00:41 Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu
00:37 Akaryakıt fiyatları günden güne değişiyor! Motorine 1 lira 29 kuruş zam geldi
23:34 Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine yönelik yasa teklifi komisyondan geçti
23:08 Kafesin içinde bulunan kaplanı sevmek isteyen gencin kolu koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 09:12:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bro Falls sistem gereksinimleri neler? Bro Falls kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement