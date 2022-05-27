Broadcom tarihi satın alımı açıkladı: Tam 61 milyar dolar!

Geçtiğimiz yıl içerisinde bir çok teknoloji devi oldukça pahalı yeni yatırım ve satın alma planlarını duyurdu. Bu doğrultuda Dell'in 67 milyar dolar karşılığında EMC'yi, Microsoft'un ise 68.7 milyara Activision Blizzard'ı alması bekleniyor.

Şimdi ise tarihin en pahalı anlaşmaları listesine bir yenisi ekleniyor. Ünlü çip üreticisi Broadcom, geçtiğimiz günlerde yazılım şirketi Vmware'i 40 milyar dolara satın alacağına yönelik bir söylenti vardı. Nitekim bugün doğrulanmış oldu. Ancak anlaşılan miktar beklenenin çok daha üzerinde.

Broadcom, Vmware yazılım şirketini 61 milyar dolara satın alıyor

Broadcom denildiğinde akla ilk olarak Apple ve Google'a ürettiği çipler geliyor. Tabii şirket yalnızca bilinen anlamda işlemcileri değil, ürün özelinde spesifik üretim de gerçekleştirebiliyor. Örneğin pek çok teknolojik cihazın içerisinde bulunan Wi-Fi ve Bluetooth çiplerinin üzerinde imzası bulunuyor.

Vmware satın alımı Broadcom için oldukça önemli. Zira şirketin yazılım geliştirme faaliyetleri büyük ölçüde bu anlaşmaya bağlı. Geçtiğimiz yıla kadar Dell çatısı altında olan bu şirketin asli hizmetiyse bulut sistemi ve sanallaştırma teknolojisi ile geliştirdiği sanal makineler.

Activision Blizzard'ı satın alan Microsoft'tan bir bomba daha!

Tüketiciler tarafından isim olarak pek bilinmiyor olsa da son 10 yıldır oldukça büyük işlere imza atıyor. Hatta şu anda bir sanal makine kullanıyorsanız muhtemelen Vmware ya da rakibi Citrix tarafından destekleniyor olma ihtimali yüksek.

Broadcom'un agrasif büyüme ve yatırım planları bulunuyor. Öyle ki geçtiğimiz 3 yıl içerisinde CA Technologies'i 18.9 milyar dolara, Symantec'e ait bir bölümü 10.7 milyar dolara satın aldı. Tabii bir yıl kadar önce Symantec satın alımını elden çıkarmaya karar vererek açıklanmayan bir meblağ karşılığı Accenture'a sattı.

Konuyla ilgili VMware CEO'su Raghu Raghuram CEO'su tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

VMware markası altında bulunan tüm varlıklarımızı ve yetenekli ekibimizi Broadcom'un mevcut kurumsal yazılım portföyüyle birleştirmek dikkate değer bir kurumsal yazılım oyuncusu yaratacak.

Fakat belirttiğimiz gibi bu Broadcom'un ilk büyük satın alım denemesi değil. Hatta geçtiğimiz yıllarda eski ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik endişesiyle anlaşmayı bozmuş olmasaydı en büyük rakipleri arasında yer alan Qualcomm'u da 100 milyar dolara satın alacaktı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde benzer haberler görebiliriz.

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