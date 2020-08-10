Brock Motum, Galatasaray Doğa Sigorta'da

Avustralya'nın Brisbane şehrinde doğan Brock Motum, ilk basketbol eğitimini ülkesinin Spor Enstitüsü'nde aldı. 19 yaşına geldiğinde kariyer tercihini koleje gitmekten yana kullanan oyuncu Washington State'e katıldı. Kolejdeki üçüncü sezonunda 18 sayı ve 6.4 ribaund ortalaması yakalayan Motum, Pac-12 Konferansı'nda Yılın En Fazla Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü alırken Yılın En İyi Beş'ine de seçildi.

Kolej kariyerinin ardından ilk profesyonel sözleşmesini İtalyan ekibi Granarolo Bologna ile sözleşme imzaladı. 2013-14 Serie A sezonunda 8.3 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakaladı. 2014-15 sezonu için Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide 36ers ile anlaştı. Kariyerinin en etkileyici sezonlarından birini geçiren Motum, sezonu 17.5 sayı ve 7.1 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2014 Dünya Şampiyonası'nda Avustralya Milli Takımı forması da giyen Brock Motum, 2015 yazında Zalgiris Kaunas ile sözleşme imzaladı. Özellikle ikinci sezonunda EuroLeague'de büyük bir çıkış yakaladı. Çıktığı 30 EuroLeague normal sezon maçında 10.8 sayı, 3.4 ribaund ortalamaları tutturan oyuncu üçlük çizgisinin gerisinden %46.2 gibi yüksek bir yüzdeyle isabet buldu. Zalgiris ile geçirdiği iki sezonda da Litvanya Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2017-18 sezonu öncesi Anadolu Efes ile anlaştı. EuroLeague'de 31 maçta 6.5 sayı ve 1.8 ribaund ortalamaları tutturdu. Yay gerisinden ise istikrarını sürdürdü ve %44 ile isabet buldu. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile EuroLeague Final Four'da da mücadele eden Motum, sezonu takımıyla birlikte EuroLeague ikincisi apoletiyle tamamladı.

Geçtiğimiz sezonu ise İspanya Ligi ekiplerinden Valencia Basket'te geçirdi ve EuroLeague'de 20 maçta 6.2 sayı, 1.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı.