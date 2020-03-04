Brokolinin faydaları nelerdir? brokoli neye iyi gelir?

Brokoli, içeriğindeki vitaminler, magnezyum, kalsiyum gibi maddelerle insan sağlığının korunmasında yardımcı sebzelerden biridir. Önemli faydalara sahip olan bu bitki, tüketildiği zaman kanser riskini ciddi anlamda azaltabilir.



Brokolinin Faydaları Nelerdir?



Brokoli, kansere karşı koruyucu görev görür. Kanser oluşumunu tetikleyen serbest radikallerin hareket kabiliyetini zayıflatır.



Sindirimi güçlendirici etkiye sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığı zaman brokoli, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Hazımsızlığın oluşmasını engeller.



Diş sağlığını korur, ağız içerisinde mikropların yayılmasını engeller.



Kemik sağlığının korunmasına yardım eder. Kemiklerin daha sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. Vücudun iskelet yapısının sağlıklı biçimde çalışmasını sağlar.



Kalp sağlığını korur. İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde, kan dolaşımın daha sağlıklı olmasını sağlar. Kalbin çalışmasını düzene sokar. Sağlıklı bir kalp atışı için önemli görevler görür.



Anemiyi önleyicidir. Vücudun kan üretimine destek olur. Sağlıklı kan akışı için önemli rol oynar.



Brokoli Neye İyi Gelir?



Brokoli, başta sindirim sistemi olmak üzere vücudun hemen her alanında faydası olan bitkidir. Önemli etkileri olan bu bitkinin, düzenli kullanımı aşağıdaki rahatsızlıkların tedavi olmasına iyi gelir.



Kalbe İyi Gelir Şeker Oluşumunu Engeller



Brokolinin en önemli faydalarından birisi, kalp sağlığını koruyucu etkisinin olmasıdır. Kan inceltici yapısı vardır. Damarların içerisindeki kanın daha sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlar.



Göze İyi Gelir



Yaşa bağlı meydana gelen göz rahatsızlıklarının giderilmesinde önemli bir yeri olan brokoli, göz sağlığını korur. Görme bozuklukları başta olmak üzere, gözde meydana gelen diğer rahatsızlıkların giderilmesine yardımcıdır.



Cilde İyi Gelir



Brokolinin faydalarından birisi de cilt yapısına katkı sağlamasıdır. Sürekli kullanımda cilt sağlığını korur. Cildin daha genç ve diri kalmasına yardım eder. Cilt kırışıklıklarına engel olur.



Brokoli Nasıl Tüketilir?



Brokoli tüketmeden önce bazı noktalara dikkat etmelisiniz. Brokoliyi hangi şekilde tüketirseniz tüketin, ilk olarak sirkeli suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletmelisiniz. Brokoliyi çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi pişirerek kullanabilirsiniz. Uzmanlar besin değerlerinin kaybedilmemesi için brokoliyi çiğ şekilde tüketmeyi önerirler. Salatalara ekleyerek, çiğ şekilde tüketebilirsiniz.



Dilerseniz brokoli çorbası yapmak için pişirebilirsiniz. Tüketilmemesi gereken kullanım şekli ise kızartma şeklinde getirilmesidir. Brokoli kızartıldığında, bütün besin değerlerini kaybeder. Hatta kızartma şeklinde geldiğinde, mideye zarar vermesi bile olasıdır.



Brokoli Zayıflatır mı?



Brokoli, sindirim sağlığının daha iyi işlemesi için yardımcı besinler arasındadır. Boşaltım sisteminin sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Birçok uzmana göre brokoli, sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Sindirimin hızlı çalışmasına yardım eden brokoli, doğal bir zayıflatma sebzesidir. Haftada 3 kez, salatalarda veya başka şekillerde kullanımı, bir süre sonra kilo vermeye yardımcı olabilir.