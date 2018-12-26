Son Dakika Haberleri: Bronşit Nedir? Akut Bronşit ve Kronik Bronşitin Tanımı

Bronşit Nedir? Akut Bronşit ve Kronik Bronşitin Tanımı

2 saat önce

Bronşit, Bronchitis Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki yolların tıkanmasıdır.

Bronşit Nedir? Akut Bronşit ve Kronik Bronşitin Tanımı, System.String[]
Bronşit, Bronchitis Akciğerlere giden havayollarının iç yüzündeki yolların tıkanmasıdır. Akut bronşit ve kronik bronşit olarak iki çeşidi vardır. Akut bronşit grip gibi hastalıklarla beraber görülebilirken, kronik bronşit daha ciddi bir iltihaplanmadır. Mutlaka tedavi gerektirir.

Akut bronşit : Genellikle grip, kızamık, boğmaca veya tifo gibi hastalıklar sırasında görülür. Sisli ve soğuk havalarda çok rahatsız olurlar. Hastalığın başlangıcında kuru ve ağrılı öksürük, az yapışkan balgam, sonraları sümüksü cerahatli (mukopurulent) balgam ile hafif ateş ve halsizlik görülür. Mutlaka doktora danışmanız gerekir.

Kronik bronşit : Bu çeşit bronşitte; havayollarını yağlayan bezler büyümüş, iç yüzlerinde bulunan tüyler görevini yapamaz olmuştur. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Akut bronşit zamanında tedavi edilmezse bu zamanla kronik bronşite dönuşebilir. Doktorun zamanında doğru teşhis yapması bu yüzden çok önemlidir. Ayrıca her iki bronşitte de yapılacak ilk iş eğer içiliyorsa sigarayı bırakıp istirahat etmektir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 

Akut, Güncel
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