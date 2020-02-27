Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama - Son Dakika
Son Dakika Spor Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama - Son Dakika Spor

Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama

6 saat önce

Bosna Hersek'te düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

Bronz madalyalı milli kayakçı Yıldırım'a Erzurum'da çiçekli karşılama, System.String[]

Bosna Hersek'te düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Çocuk Kupası'nda bronz madalya kazan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.


Yıldırım, Bosna Hersek'te 15 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda slalom yarışlarında mücadele etti.


Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, bu branşta bronz madalya kazandı.

Yıldırım, antrenörü Serhat Akdaş ile geldiği memleketi Erzurum'da, babası Macit ve annesi İldem Yıldırım'ın yanı sıra Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen, TOHM Erzurum Müdürü Murat Tanas ve antrenörlerce karşılandı.


Çiçek takdim edilen Yıldırım, yaptığı açıklamada, daha büyük başarılar kazanmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.


Baba Yıldırım da Ceren'in Türk sporuna hizmet etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kızları ile gurur duyduklarını söyledi.

Bosna - Hersek, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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