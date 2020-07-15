'Bronzlaşayım derken cildiniz erken yaşlanmasın' - Son Dakika

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Yılmaz, bronz tene sahip olmak ya da D vitamini ihtiyacı giderme düşüncesiyle uzun süre güneş ışıklarına maruz kalmanın kırışıklıklara neden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, bu durumun da cildi erken yaşlandırdığını ve deri kanserine yatkınlığı artırdığını kaydetti.
Prof. Dr. Ertan Yılmaz, bronz tene sahip olmak ya da 'D vitamini ihtiyacı giderme' düşüncesiyle uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Özellikle yaz aylarında güzel görünme uğruna bronz tene sahip olmak için sahillerde uzun güneşlenmenin oldukça zararlı olduğunu aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "Yaz sıcaklarında güneşlenmenin ölçüsünde yapılmasını öneriyoruz. Güneşin yoğun, hasar riskinin fazla olduğu 10.00 ile 15.00 arasındaki saatlerde güneşten kaçınılması gerekiyor. O saatlerde alınan güneş derinin erken yaşlanmasını ve deri kanseri yatkınlığını artırır. Ne kadar uzun süre güneşe maruz kalınırsa risk o kadar artar" dedi.
Özellikle kadınların kırışıklıkları giderme kaygısıyla binlerce lira para harcadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, ciltteki kırışıklıkların temel nedeninin güneş olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ertan Yılmaz, "Bronzlaşmak, bir ten koyu görünmek adına derinin erken yaşlanması ve deri kanseri riskinin göze alınmaması gerekir. Açık tenli ve açık renk gözlü özellikle sarışınlar daha fazla riske sahip. Esmer ve koyu tenlilerin ise daha az riske sahip olduğunu söyleyebilirim" dedi.