Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW - Son Dakika
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Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW

2 saat önce

New York'ta bir grup öğrenci antisemitizm karşıtı gösteri yürüyüşü düzenledi.

New York'ta bir grup öğrenci antisemitizm karşıtı gösteri yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler "Sev, nefret etme" yazılı pankartlar taşıdı.

Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW

New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:31 Kaynak: AA
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