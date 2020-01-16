Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW - Son Dakika

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Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW
2 saat önce
New York'ta bir grup öğrenci antisemitizm karşıtı gösteri yürüyüşü düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:31 Kaynak: AA
New York'ta bir grup öğrenci antisemitizm karşıtı gösteri yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler "Sev, nefret etme" yazılı pankartlar taşıdı.
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