Brooklyn'de antisemitizm karşıtı yürüyüş - NEW - Son Dakika

New York 'ta bir grup öğrenci antisemitizm karşıtı gösteri yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler "Sev, nefret etme" yazılı pankartlar taşıdı.

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