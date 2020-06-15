Brooklyn'de bir sokağa 'Black Lives Matter' yazıldı - NEW - Son Dakika

Brooklyn'de bir sokağa 'Black Lives Matter' yazıldı - NEW
Sokağa yazılan 'Black Lives Matter' yazısının drone ile havadan çekilmiş görüntüsü NEW YORK - Brooklyn'de bir sokağa 'Black Lives Matter' yazıldı.
Sokağa yazılan 'Black Lives Matter' yazısının drone ile havadan çekilmiş görüntüsü NEW YORK - Brooklyn'de bir sokağa 'Black Lives Matter' yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:37 Kaynak: AA
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