Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Metroda kotkunç olay! Tren bekleyen yolcuyu rayları itti - Son Dakika

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