Metroda kotkunç olay! Tren bekleyen yolcuyu rayları itti - Son Dakika
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Metroda kotkunç olay! Tren bekleyen yolcuyu rayları itti

24.10.2022 15:40

ABD'nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından raylara atıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken durağa yaklaşan tren olmaması facianın önüne geçti.

ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti.

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O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İHA
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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Brooklyn, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda kotkunç olay! Tren bekleyen yolcuyu rayları itti - Son Dakika

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