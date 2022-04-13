Brooklyn'deki metro saldırısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı - Son Dakika
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Brooklyn'deki metro saldırısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı

13.04.2022 22:21
Brooklyn'deki metro saldırısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metrosunda düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 62 yaşındaki Frank R. James'in gözaltına alındığını duyurdu.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn metrosunda düzenlediği saldırıda 23 kişinin yaralanmasına sebep olan 62 yaşındaki Frank R. James'in gözaltına alındığını duyurdu.

Adams yaptığı basın açıklamasında, Brooklyn metrosunda silahlı saldırı zanlısı Frank James'in ele geçirildiğini, "New Yorklu arkadaşlarım. Onu yakaladık." ifadeleriyle duyurdu.

Adams konuşmasında, metro saldırısının ardından 30 saat bile geçmeden ihbarda bulunan ve zanlının yakalanmasına yardımcı olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

James'in Manhattan'ın East Village semtinde polis tarafından durdurularak gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan ABD basınına açıklama yapan yetkililer, James'e "federal terör suçlaması" atfedileceğini belirtti.

Brooklyn'deki metro saldırısı

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

New York Polis Departmanı (NYPD), İtfaiye Departmanı (NYFD) ve New York Valisi Kathy Kochul, saldırıyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında, ilk bulgulara göre olayın bir terör hadisesi olmadığını ifade etmişti.

Eyalet yetkilileri, sabah saatlerinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda yaşanan olayda 10'u ateşli silah sebebiyle olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, yaralıların bölgeye en yakın 2 hastanede tedavi altına alındığını ve bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

NYPD Komiseri Keechant Sewell, olayın bir terör saldırısı olduğunu söylemek için ellerinde delil bulunmadığını dile getirmişti. Sewell, turuncu inşaat yeleği giyen ve gaz maskesi takan şüphelinin siyahi bir erkek olduğu, etraftaki ve perondaki yolculara rastgele ateş açtığı bilgisini vermişti.

Konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde ABD Başkanı Joe Biden, "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Brooklyn'deki saldırıyla ilgili olarak olay yerindeki kameraların arızalı olduğunu belirtmişti.

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New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu New York metrosu saldırganı tespit edildi: 62 yaşındaki Frank James! NYPD, başına ödül koydu Son dakika 3. sayfa: ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı... Son dakika 3. sayfa: ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı...

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Brooklyn, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brooklyn'deki metro saldırısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı - Son Dakika


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