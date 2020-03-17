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Brooklyn Nets'te 4 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA'den hastalık haberleri gelmeye devam ediyor. Brooklyn Nets Kulübü'nden yapılan açıklamada, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantinaya alındığı belirtildi. İsimleri gizli tutulan 4 ismin tedavilerinin devam edildiğinin kaydedildiği açıklamada, yakın dönemde Brooklyn Nets ile karşılaşmış takımların da bilgilendirildiği dile getirildi.
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