Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Brooklyn Nets'te Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.


Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Irving'in sağ omzundaki sakatlık sebebiyle ameliyat edileceği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.


Irving, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics'te forma giydikten sonra bu sezon öncesi Nets ile anlaşma imzalamıştı.

Bu sezon takımıyla 20 maça çıkan Irving, 27,4 sayı, 6,4 asist, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn Nets, Kyrie Irving, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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